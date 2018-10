FC Bayern München: Vereint in der Ratlosigkeit

Bis zum vergangenen Dienstag war die Fußballwelt aus FC-Bayern-Sicht noch in Ordnung. Bundesliga-Tabellenführer - das gehört ohnehin um Selbstverständnis. Daneben in der zweiten Pokalrunde und ein Champions-League-Auftakt mit dem Auswärtssieg in Lissabon. Ja, so kann es weiter gehen, da war man sich einig an der Isar.

Dann folgten drei bittere Pillen in nur einer Woche. Erst das 1:1 zu Hause gegen Augsburg, dann die 0:2-Auswärtsniederlage bei Hertha BSC in Berlin und am Dienstagabend ein enttäuschendes 1:1 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Die heile Bayernwelt ist in kürzester Zeit ins Wanken gekommen. Nicht nur wegen der reinen Ergebnisse, sondern auch, wie diese zustande gekommen sind.

Bayern hätte sich auch nicht über eine Niederlage gegen Ajax beschweren können, in den letzten drei Partien fehlten den Münchnern jegliche Ideen, wie sie aus spielerischer Überlegenheit auch Tore generieren. Bezeichnend eine Statistik der letzten beiden Bundesligapartien: 40 Torschüsse, nur ein Treffer.

Kovac stellt Fragen - und hat noch keine Antworten

Neu-Trainer Niko Kovac, der in den furiosen ersten Saisonwochen den Eindruck erweckte, jedes größere oder kleinere Problem charmant weglächeln zu können, wirkte nach der Amsterdam-Partie erstmals etwas ratlos. "Nicht nur ich bin überrascht, sondern viele. Das konnte man in der Form nicht erwarten", sagte der 46-Jährige und stellte sich selbst Fragen: "Warum ist die Leistung in den letzten drei Spielen so, wie sie ist?" Antworten hatte er nicht parat, dafür aber ein paar der obligatorischen Floskeln.

"Wir haben den Gegner aufgebaut und uns letzten Endes abgebaut", kritisierte Kovac. Man müsse jetzt wieder "dort hinkommen, wo wir vor drei Spielen waren", forderte er mit einer Rückbesinnung zu den Basics des Fußballs: "Wir müssen die Chancen nutzen. Wir müssen körperlich dagegenhalten, mitmachen. Nur mit Fußball und Ballbesitz wird man es immer wieder schwer haben."

"Ich weiß, was die Stunde geschlagen hat, dass wir drei Spiele nicht gewonnen haben." Niko Kovac nach der Partie

Kovac' Oktoberfest-Laune ist im Eimer

Aber wie er seinen Starkader wieder dahinbringen will? "Ich muss das erst einmal verarbeiten", sagte Kovac und erbat "ein, zwei Tage" Bedenkzeit, um das Spiel ausführlich zu analysieren. Der Neu-Trainer erlebt ausgerechnet zum Oktoberfest, wo das bayerische Selbstverständnis ohnehin nur Siege erwartet, die erste Mini-Krise seines Engagements beim FC Bayern.

Die - wenn es auch im nächsten Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) keinen Sieg gibt - schnell zu einer handfesten Krise anwachsen könnte. Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge stapften nach dem 1:1 gegen Ajax Amsterdam wortlos an allen Mikrofonen vorbei - beim Rekordmeister häufig ein Zeichen, dass es schon mehr als leicht brodelt.