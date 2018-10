FC Bayern München: Uli Hoeneß und Niko Kovac' Kopf

"Ich glaube, der Rhythmus ist beim Augsburg-Spiel verloren gegangen", wird Hoeneß in einem Interview mit Münchner Zeitungen zitiert. Hoeneß hatte sich am Rande des Spiels der Bayern-Basketballer gegen Vechta am Mittwoch (03.10.18) erstmals nach dem Champions-League-Spiel zu den Fußballern geäußert.

Teilweise schob er den fehlenden Rhythmus zwar auch auf den Fan-Protest: "Die ersten 20 Minuten herrschte Stille in der Allianz Arena. Eine Situation, die die Spieler offenbar irritiert hatte ... Das hat schon auch einen Beitrag geleistet, dass wir nicht ins Spiel gekommen sind." Aber Hoeneß blickte auch auf vermeintliche Fehler im eigenen Team, speziell beim eigenen Trainer: "Hinzu kam die große Rotation", sagte Hoeneß weiter, "und dadurch war ein wenig der Wurm drin."