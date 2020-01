FC Bayern München: Trainer Flick und die vielen Fragezeichen

Der Trainer

Hansi Flick übernahm die Bayern an einem schwierigen Punkt und brachte das Team - zumindest spielerisch - wieder auf Kurs. Die Spieler loben den neuen Trainer in den höchsten Tönen, sowohl Routiniers wie Thomas Müller als auch Youngster wie Alphonso Davies profitierten vom Trainerwechsel. Flick selbst zeigte zuletzt viel Selbstbewusstsein und kann sich eine Rückkehr in die zweite Reihe "nicht vorstellen", wie er sagte.

Flick hat als Weltmeister-Assistent von Joachim Löw viel gelernt, gilt als fachkundig, ehrlich und spielernah. Im Trainingslager in Doha schärfte er sein Profil und erinnerte manchen sogar an Triple-Coach Jupp Heynckes. Gut möglich, dass er nach einer erfolgreichen Rückrunde über die Saison hinaus weitermachen darf. Aber es sind nach wie vor viele Baustellen offen.

"Meine Mannschaft hat den Willen, das Ganze wieder umzubiegen und am Ende der Saison vorne zu stehen. Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir haben die Qualität dazu." Trainer Hansi Flick

Erwartungen an die Rückrunde

Unter Meisterschaft und Pokalsieg geht beim FC Bayern München traditionell nichts. Und dann darf es gerne auch noch der Champions-League-Sieg sein ... "Der Hansi spürt jetzt als Cheftrainer den Erwartungsdruck", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic kürzlich. Er und seine Spieler müssen nach der ungewohnt schwachen Hinserie (zuletzt 2010/11 schlechter) in der Rückrunde liefern. Aber die Personalsituation mit den vielen Verletzten ist ein wesentlicher Faktor, was gleich beim Start in Berlin gegen Hertha BSC deutlich werden dürfte - die internationale Zusatzbelastung nicht zu vergessen.

Vieles wird wohl tatsächlich an der Fitness und Gesundheit des Bayern-Kaders hängen: Können die angeschlagenen Offensiv-Schlüsselspieler Lewandowski und Gnabry an ihre außergewöhnlichen Leistungen anknüpfen? Bleiben Lucas Hernández und Javi Martínez endlich mal verletzungsfrei? Können Talente wie Senkrechtstarter Alphonso Davies und Joshua Zirkzee weiter positiv für Furore sorgen? Und kommt Star-Neuzugang Coutinho endlich in Fahrt? Den Bayern-Verantwortlichen gefiel zumindest, wie in der Vorbereitung gearbeitet wurde: "Das Trainingslager war ein bisschen intensiver als die, die wir in den letzten Jahren hatten", sagte Salihamidzic zufrieden.

