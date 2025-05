"Größte Zäsur in FCB-Geschichte": Stimmen zum Müller-Abschied

Am Samstagabend wird Thomas Müller sein letztes Heimspiel für den FC Bayern München in der Allianz-Arena bestreiten (ab 18.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach live in der Radioreportage im BR24Sport-Livecenter). Der 35-Jährige soll sich dann auch mit einer Rede von den Anhängern verabschieden. Wohin es ihn danach zieht, ist noch offen.

Trainer, Weggefährten und Kollegen äußern sich zum Abschied des langjährigen Münchners, der bereits in der E-Jugend zum FCB wechselte und dessen Vertrag im Sommer endet:

Uli Hoeneß (FC-Bayern-Aufsichtsrat, bei "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen): "Ich habe viele große Spieler erlebt, die aufgehört haben: Günter Netzer, Wolfgang Overath, Franz Beckenbauer, Gerd Müller. Bei allen hat es am Ende gekracht, weil sie nicht einsehen wollten, dass sie nicht mehr so gut sind, wie sie es gerne hätten. (...) Ein Mensch wie Thomas Müller, ein großartiger Sportler und - wie ich auch glaube - ein großartiger Manager, der würde dem FC Bayern auch für die nächsten vielen Jahre gut zu Gesicht stehen."

Jan-Christian Dreesen (Vorstandschef): "Thomas Müller ist eine der größten Spielerpersönlichkeiten dieses Klubs. Es gibt wenige Spieler, von denen die Fans noch Jahrzehnte nach ihrer Karriere schwärmen. Thomas wird einer von ihnen sein."

Jupp Heynckes (ehemaliger FC-Bayern-Trainer): "Thomas war für den FC Bayern über 15 Jahre nicht nur ein Leistungsträger, sondern ein absoluter Topspieler. Er war immer authentisch, sympathisch, lustig, angenehm, optimistisch. Vor allem aber war er immer fähig, zu führen. Thomas hält sich in heiklen Momenten nicht bedeckt, sondern stellt sich und vertritt eine klare Meinung. Er ist ein absoluter Teamspieler, der auch in der Kabine immer zum Ausgleich geneigt hat. Aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten ist er ohnehin außergewöhnlich und war auch für mich eine große Spielerpersönlichkeit. [...] An Thomas' Stelle würde ich einen Schlussstrich ziehen und in naher Zukunft in anderer Position zum FC Bayern zurückkehren."

Hansi Flick: "Sein Einfluss war gewaltig, es wird stiller ohne ihn"

Philipp Lahm (langjähriger Mitspieler): "Thomas ist eine absolute Identifikationsfigur - für den Verein, für die Fans. Und auch für die Mannschaft. Er hat den Verein, und auch die Nationalmannschaft, über Jahre geprägt. Es wäre schön, wenn so ein gestandener Spieler dem Fußball erhalten bleibt. Ich freue mich aber auch, wenn er irgendwann mehr Zeit hat, dass wir häufiger gemeinsam auf dem Golfplatz stehen."

Hansi Flick (ehemaliger Bundes- und Bayern-Trainer, zum SID): "Der Fußballer Thomas Müller ist ein Unikat. Er ist schlau, wahnsinnig schnell im Kopf. Wenn Thomas mal wieder vermeintlich zufällig richtig stand, dann war es meistens eben kein Zufall. Manchmal werden seine fußballerischen Fähigkeiten zu wenig gewürdigt. Aber für unsere Erfolge war Thomas einer der wichtigsten Faktoren. Auch über den Menschen Thomas Müller kann ich nur Positives sagen. Er ist einfach ein richtig guter Typ mit dem Herz am rechten Fleck. Sein Abgang ist vielleicht die größte Zäsur in der Geschichte dieses Vereins. Thomas hat den FCB geprägt, wie kaum ein anderer, er hinterlässt ein riesiges Erbe, ohne Thomas wird in München viel fehlen. Sein Einfluss war gewaltig, es wird stiller ohne ihn, es wird sehr anders sein ohne ihn."

Louis van Gaal: "... dann wird sich das Blatt immer zugunsten von Thomas' Team wenden"

Jürgen Klinsmann (ehemaliger Bundes- und Bayern-Trainer, zum SID): "Voraussehen konnte das keiner, dass er so durch die Decke schießt, dass er schon bei der WM 2010 Torschützenkönig wird. Wahnsinn! Man konnte aber von Anfang an diese Gelassenheit, diese Ruhe, die er in sich hatte, erkennen. Er hatte alles im Blick und hat das dann umgesetzt. In der Einfachheit liegt bei ihm die Stärke. Das stach heraus. Er kann wirklich stolz auf sich sein. Mit seiner Art und Weise, seinem Charakter, der ihm ureigen ist, tut er jeder Mannschaft enorm gut. Du brauchst Jungs, die die Kabine steuern, die die Stimmung hochhalten und den Fokus beibehalten. Das können nur wenige. Da kannst du als Trainer überglücklich sein, wenn du so einen im Team hast."

Louis van Gaal (ehemaliger Bayern-Trainer, zum SID): "Thomas sorgte für Ausgeglichenheit im Team und hatte zudem ein Gespür fürs Tor. Er war ein hart arbeitender, guter Mittelfeldspieler, aber auch ein zweiter Stürmer, der Tore schoss - und dann wird sich das Blatt immer zugunsten von Thomas' Team wenden."

Hermann Gerland: "Ein Spieler wie kein Zweiter"

Felix Neureuther (ehemaliger Skirennläufer, BR/ARD-Wintersportexperte und Freund, zum SID): "Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und dass wir beide aus Bayern sind. Er wohnt ja nur einen Katzensprung von mir entfernt, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Ich bin ja so ein Sportromantiker und tue mich schwer damit, mir einen FC Bayern ohne Thomas Müller vorzustellen. Er ist die absolute Identifikationsfigur und hat den Verein immer im Herzen getragen, aber es muss natürlich weitergehen, es hilft ja nix! Für mich ist es dann aber sicher nicht mehr das Gleiche. Ich wünsche ihm, dass er weiter so eine Gaudi hat und wir noch viele gemeinsame Momente erleben werden, ihm persönlich Gesundheit und eine Freude am Leben."

Hermann Gerland (Müllers Förderer beim FC Bayern, 2024 bei fcb.de): "Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo spielen spektakulär. Thomas Müller spielt unspektakulär – unspektakulär, aber unfassbar gut! Er ist (...) ein Spieler wie kein Zweiter. Keiner konnte diese Karriere erahnen, aber Thomas Müller hat seinen Platz in der Historie des FC Bayern sowie der gesamten Fußballgeschichte in einer Reihe mit all den Münchner Größen wie Franz Beckenbauer oder Gerd Müller absolut verdient."

Herbert Hainer: "Mit Rekorden gepflastert"

Herbert Hainer (Bayern-Präsident, Ende 2023): "Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Er wurde vor den Toren der Stadt geboren, ist in diesem Verein groß geworden und schon während seiner aktiven Zeit eine Legende - das schaffen die Allerwenigsten. Sein Laufweg in die Geschichtsbücher ist mit Rekorden gepflastert. Einen Spieler wie Thomas Müller wird es nie wieder geben."

Markus Söder (Bayerischer Ministerpräsident): "Eine Legende geht. Respekt für die vielen Jahre absolutes Top-Niveau beim FC Bayern. Er ist aber nicht nur einer der besten Fußballer der Welt, sondern ein echter Vorzeigebayer und ein super Typ mit viel Humor. Bayern ist stolz auf Thomas Müller!"