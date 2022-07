FC Bayern München tankt beim US-Trip Selbstbewusstsein

In den Vereinigten Staaten warben die Münchner für einen weltoffenen FC Bayern. Präsident Herbert Hainer betonte: "Wir haben unter anderem eine Veranstaltung zu Rot gegen Rassismus, was gerade in Amerika ein unheimlich wichtiges Thema ist". Auch dem Trainer ist klar, "dass wir im Fußball den ein oder anderen Euro verdienen" und dementsprechend solche Marketingreisen "einfach dazugehören".

Nagelsmann: "aus Trainersicht lieber zu Hause bleiben"

Allerdings ist solch ein Trip auch durchwegs beschwerlich. "Ich glaube, das ist aus Trainersicht verständlich, dass ich lieber zu Hause bleiben oder in ein richtiges Trainingslager fliegen würde", sagte Nagelsmann. Die beiden Testspiele bei DC United in Washington und gegen Manchester City waren die beiden einzigen Partien vor dem Supercup gegen Leipzig.

Mané und de Ligt zeigen guten Einstand

Da traf es sich gut, dass die beiden prominentesten Neuzugänge durch ein "Learning by doing" gleich verstanden haben, worum es geht. Sowohl Sadio Mané als auch Matthijs de Ligt waren in Washington im neuen Trikot gleich zur Stelle. "Das ist immer gut fürs Selbstbewusstsein", meinte Serge Gnabry und ergänzte: "Auch im Training haben all die Neuzugänge gut ausgesehen." Daran ändert auch die Niederlage gegen Manchester nichts.

Auch der FC Bayern braucht "ein paar Trainingseinheiten"

Jetzt gilt es, die fehlenden Trainingseinheiten nachzuholen. "Wenn sich die Grundordnung ein bisschen ändert, neue Spieler dazukommen und eine große Säule wegbricht, bedarf es auch als Bayern München ein paar Trainingseinheiten", erklärte der Coach. Die habe man nicht und deshalb werde er die Woche "zwingend nutzen".

Lewandowski-Abgang sogar "eine große Chance"

Selbst der Abgang von Robert Lewandowski soll kein Nachteil sein. Für Nagelsmann ist es sogar "eine große Chance". Er erklärte: "Wir haben die Möglichkeit, einen FC Bayern zu bauen ohne einen Stürmer, der verlässlich vierzig Tore schießt".

FC Bayern "bereit, sich neu zu erfinden"

Passend dazu lautet das Fazit des BR-Sportreporters Taufig Khalil nach der USA-Reise: Der FC Bayern sei nach dem Weggang von Lewandowski "selbstbewusst und bereit, sich neu zu erfinden". Auch nach zehn Meisterschaften in Folge seien die Münchner "noch lange nicht satt". Dazu passt die Ansage des Münchner Coaches: "Ja, es darf gerne mehr sein."