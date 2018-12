FC Bayern München stoppt Liga-Talfahrt

Nach der 5:1-Galavorstellung in der Champions League gegen Benfica Lissabon wartete wieder der graue Bundesligaalltag auf den FC Bayern. Und da lief es bislang alles andere als rund - nur zwei der letzten acht Spiele konnte der FCB in der Liga gewinnen. Das 3:3 gegen Düsseldorf vom letzten Spieltag, als die Münchner einen zwei Tore-Vorsprung verspielten, ist noch nicht vergessen.

Doch der Rekordmeister steckte die öffentliche Trainer- und Spielerdiskussion gut weg und zeigte wie schon gegen Lissabon ein völlig anderes Gesicht als gegen Düsseldorf, Rödinghausen oder Freiburg. Die Bayern waren von Anfang an spielbestimmend und gingen in der 27. Minute durch Serge Gnabry in Führung. Der Ex-Bremen-Spieler stand für Arjen Robben in der Startelf - dem Niederländer zwickt es in der Wade.