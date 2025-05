Eberl verbietet geplanten Ibiza-Trip der FC-Bayern-Stars

Sportvorstand Max Eberl hat eine mögliche Meisterparty der Stars von Bayern München auf Ibiza untersagt. "Auch wenn wir schon Meister sind, gibt es andere Vereine, die noch kämpfen", sagte Eberl bei Sky kurz vor der Bundesliga-Partie bei RB Leipzig (3:3): "Wir haben das gestern ganz offen mit der Mannschaft besprochen und gesagt, dass es sich nicht gehört."

Zuerst hatte die Münchner Boulevardzeitung tz berichtet, die Münchner Spieler hätten im Falle der Meisterschaft einen Kurztrip ab Sonntag auf die Baleareninsel geplant. Angesichts des 3:3-Unentschiedens in Leipzig wäre es aber möglicherweise gar nicht dazu gekommen. Im Falle eines Sieges von Bayer Leverkusen in Freiburg am Sonntag wäre die Meisterschaftsentscheidung vertagt.

Max Eberl: "Dass die Idee kam, ist in Ordnung"

In der Fußball-Bundesliga sind immerhin noch zwei Partien zu bestreiten. Die Bayern treffen an den letzten beiden Spieltagen auf Borussia Mönchengladbach und die TSG 1899 Hoffenheim, für die es noch um etwas geht.

"Der Wettbewerb läuft noch. Die Mannschaft hat es verstanden", sagte Eberl. Dementsprechend gebe es "keine Reise. Dass die Idee kam, ist in Ordnung. Dass wir noch darüber gesprochen haben, ist noch besser."