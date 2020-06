FC Bayern München schlägt Leverkusen nach Rückstand mit 4:2

Erstmals seit dem 14. Dezember 2019 (0:1 gegen Werder Bremen) der Rekordmeister einem Rückstand hinterherlaufen. Doch wie damals zeigte sich der Rekordmeister davon unbeeindruckt und konnte in Leverkusen am Ende einen verdienten 4:2-Erfolg einfahren. Manko sind aber zwei Gelbsperren für die Partie gegen Mönchengladbach, die sich Robert Lewandowski und Thomas Müller durch ihre fünfte Verwarnung eingefangen haben.

"Die Mentalität der Mannschaft hat es ausgemacht. Wir haben zwar etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen, haben aber am Ende verdient gewonnen." FC Bayern-Kapitän Manuel Neuer

Rückstand nach zehn Minuten

Leverkusen störte die Münchner eine Viertelstunde lang früh im Spielaufbau. Dann zappelte die Kugel sogar im Kasten von Manuel Neuer. Weil David Alaba vergeblich auf eine Abseitsposition spekulierte, konnte Lucas Alario (10.) problemlos zur 1:0-Führung einschieben.

FC Bayern dreht das Spiel

Als sich Kingsley Coman und Lewandowski (25.) im Strafraum der Werkself tummelten, da verhinderte die Abseitsstellung des französischen Nationalspielers noch den Ausgleichstreffer. Kurz darauf kam er aber sauber durch und konnte mit einem platzierten Schuss (27.) das 1:1 markieren. Leon Goretzka den FC Bayern in Führung, nach einer sauberen Ballstafette am Rande des Leverkusener Strafraum zog er flach ab zum 2:1. Gnabry benötigte (45.) für seinen Treffer zum 3:1 zwei Anläufe: Beim ersten Versuch scheiterte er noch im Alleingang an Lukas Hradecky, den zweiten Versuch konnte er über den herausgeeilten Leverkusener Keeper lupfen.

Lewandowski erhöht auf 4:1 - und noch ein Gegentreffer

Nach der Halbzeitpause machten die Münchner da weiter, wo sie aufgehört hatten. Nach einem Konter zielte Müller aber (50.) knapp am rechten Pfosten vorbei. Von Bayer kam überhaupt nichts mehr Gefährliches. Dafür erhöhte Lewandowski sein Torekonto: Nach einer Müller-Flanke von rechts traf er (66.) mit dem seitlichen Hinterkopf zu seinem 30. Saisontreffer und zum 4:1. Zwar mussten die Münchner kurz vor Schluss noch das 4:2 durch Florian Wirtz hinnehmen, doch ansonsten brachten sie den Sieg problemlos über die Zeit.