FC Bayern München schießt den VfB Stuttgart ab

Der FC Bayern bleibt dank eines 4:1-Siegs gegen den VfB Stuttgart weiter auf Kurs. Der Abstand auf Borussia Dortmund, die sich auch am Samstag beim 5:1 gegen Hannover 96 keine Blöße gegeben hatten, beträgt jedoch nach wie vor sechs Punkte.

Torschütze Leon Goretzka war mit dem Auftritt der Mannschaft allerdings nicht ganz zufrieden. "Wir haben einen Gang runter geschaltet wie so oft in dieser Saison. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit die richtige Reaktion gezeigt", analysierte Goretzka.

Bayern trifft, VfB gleicht aus

Der FC Bayern zeigte von Beginn an, wer den Ball in diesem Spiel kontrollieren wollte. Der VfB konzentrierte sich deshalb zunächst auf seine Defensive und hoffte auf einen Konter. Die Abwehr der Schwaben musste sich allerdings bereits in der 5. Minute zum ersten Mal geschlagen geben. Denn mit dem ersten Torschuss gelang den Münchnern bereits der erste Treffer. Robert Lewandowski hatte für Thiago abgelegt. Gegen dessen Flachschuss aus elf Metern hat Tormann Ron-Robert Zieler keine Chance. Ein Schuss von Joshua Kimmich strich nur drei Minuten später hauchdünn am langen Pfosten vorbei. Allerdings fand Stuttgart trotz des hohen Drucks langsam ins Spiel, die Bayern wurden dagegen nachlässiger. Emiliano Insuas Flanke schnappte sich noch FCB-Keeper Manuel Neuer. In der 26. Minute musste er dann hinter sich greifen. Christian Gentner hatte aus dem Mittelfeld einen Traumpass auf Anastasios Donis gespielt. Der ließ Thiago stehen, Niklas Süle griff nicht ein. So konnte Donis aus 20 Metern abziehen - der verdiente Ausgleich.

VfB nutzt Torchance

Die Bayern hatten es ohne Not schleifen lassen. Nach dem Ausgleich erhöhten sie den Druck wieder, doch die Stuttgarter wehrten sich tapfer. Einen Hammer-Schuss von Thiago blockt Zieler. Im Gegenzug prüft Donis Neuer, der dieses Mal aber goldrichtig steht. Auch der Stuttgarter Keeper kann gegen Coman mit einer Glanzparade einen Treffer verhindern. Es blieb beim 1:1-Pausenstand, den sich die Schwaben mit Leidenschaft und Kampfgeist verdient hatten.