FC Bayern München: Ribéry soll TV-Experten geohrfeigt haben

Auch Ribérys Ehefrau sorgt für Aufregung

Doch nicht nur Franck Ribéry sorgte für Aufregung - auch seine Ehefrau Wahiba erregte Aufmerksamkeit. Eine Woche nachdem ein Instagram-Post von Lisa Müller Unmut bei den FC-Bayern-Verantwortlichen verursachte, meldete sich Ribérys Ehefrau mit einer Instagram-Story zu Wort.

Erst hielt sie sich noch zurück: Auf Französisch schrieb sie, dass sie keine Lust habe, am Sonntag in der Bild-Zeitung zu erscheinen. Deshalb werde sie über die Spieler oder den Schiedsrichter der Partie Dortmund gegen Bayern kein Wort verlieren. Dann griff sie Schiedsrichter Manuel Gräfe doch an.

"Unglaublich. Aber verdammt Schiri mach deine Augen auf. Echt widerlich. Diese Inkompetenz ekelt mich am Fußball an. Das ist unglaublich." Wahiba Ribéry auf Instagram

Und auch Richtung Guillou fand Frau Ribéry deutliche Worte: "PS: Herr Sabatier, denk daran, deinen Kollegen zu wechseln, er ist langweilig und nutzlos." Jean-Charles Sabattier (korrekt mit zwei 't', Anm.d.Red.) ist ein Kollege Guillous. Der FC Bayern kommt also trotz der sportlichen Leistungssteigerung gegen Dortmund weiter nicht zur Ruhe.