FC Bayern plant Zukunft: "Es knallt nächstes Jahr"

Für Trainer Julian Nagelsmann ging es am Tag nach der Meisterfeier sofort wieder in die Vollen. In seinem seinem Büro an der Säbener Straße hatte er "ein paar Termine, um die Planungen voranschreiten zu lassen". Er hoffe, ergänzte Nagelsmann mit einem Schmunzeln, "dass ich wieder bei 100 Prozent bin, um die Termine gut zu gestalten".

Salihamidzic: "Jeden Stein umdrehen", "es knallt im nächsten Jahr"

Arbeit gibt es auf jeden Fall genug. Schließlich lautet die Ansage vom Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir werden jeden Stein umdrehen". Man werde nun verstärkt "in die Analyse gehen und versuchen, eine vernünftige Kaderplanung zu machen", sagte der 45-Jährige. Und er versprach, "dass es knallt nächstes Jahr. Wir werden angreifen". Ein erneutes Viertelfinal-Aus in der Champions League und einen blamablen DFB-Pokal-K.o. in Runde zwei soll es definitiv nicht mehr geben.

Dem Bayerntrainer ist klar, er werde "nächstes Jahr den gleichen Druck wie dieses Jahr verspüren, vielleicht sogar noch einen Tick größer". Salihamidzic hofft, dass der Coach einen weiteren Schritt in seiner noch jungen Karriere macht. Passend dazu hatte Nagelsmann nach dem "nicht einfachen" Premierenjahr angekündigt, "dass ich meinen Stil nicht ändern, aber vielleicht gewisse Dinge anpassen werde".

Personalfragen: Neuer und Müller mit positiven Signalen, Lewandowski wartet

Offen ist allerdings weiterhin mit welchem Personal. Bei Kapitän Manuel Neuer und Rekord-Meister Thomas Müller deutet vieles auf einen Verbleib hin. Bei Serge Gnabry, der laut "Kicker" nicht über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags nachdenkt.

Vor allem bei Torjäger Robert Lewandowski gestalten sich die Gespräche schwierig. Salihamidzic schloss am Sonntag zwar einen vorzeitigen Wechsel des 33-jährigen Weltfußballers aus. Lewandowski habe einen Vertrag bis 2023, "das ist klar, wir werden jetzt darüber reden, was danach ist", sagte er. Doch immer wieder gibt es Spekulationen, dass der Pole die Bayern schon im Sommer verlassen wolle. Auch am Samstag hatte Lewandowski wenig zur Klärung beigetragen. Bisher sei "nichts Besonderes passiert", er schaue auf die Situation, "was läuft".

In Anbetracht der 150 Millionen Euro Umsatzeinbußen in Zeiten der Pandemie sitzt aber auch beim Rekordmeister das Geld nicht mehr so locker. Umso schwieriger gestalten sich die Verhandlungen mit potenziellen Kandidaten. Es sei "kompliziert", gab Salihamidzic zu.

Verhandlungen mit Ajax-Spielern Mazraoui und Gravenberch

Deshalb schloss der Sportdirektor erneut einen Transfer des begehrten Dortmunders Erling Haaland aus. Salihamidzic bestätigte aber erstmals Gespräche mit Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam. Zudem soll Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, ebenfalls von Ajax, auf dem Münchner Wunschzettel stehen.

Der Bayern-Vorstand vertraut aber auch auf die Entwicklung einiger Profis wie Marc Roca oder Omar Richards sowie des ein oder anderen Youngsters wie Paul Wanner oder Nemanja Vidovic. Als Abgänge stehen Niklas Süle (nach Dortmund) und Corentin Tolisso fest. Ob das die einzigen bleiben. wird die Zukunft zeigen.