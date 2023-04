Niederlage in Mainz - FC Bayern München bangt um Platz eins

Wie in der Vorwoche hat der FC Bayern München nach einer Führung den Dreier aus der Hand gegeben. Trotz Sadio Manés 1:0 stand der Rekordmeister diesmal sogar mit komplett leeren Händen da. Mainz drehte die Partie und erzielte einen 3:1-Erfolg. Jetzt kann Borussia Dortmund durch einen Erfolg im Abendspiel (18.30 Uhr) den Münchnern die Tabellenspitze abnehmen.

Mané spielt von Beginn an und macht das 1:0

Kurz nach Spielbeginn musste Trainer Thomas Tuchel den ersten Dämpfer hinnehmen. Alphonso Davies hatte sich (8.) eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und musste vom Feld gehen.

Nachdem der neu in die Startelf gerückte Sadio Mané am Ende eines sehenswerten Spielzugs mit einem tollen Lupfer in den Heimkasten noch an einer knappen Abseitsstellung gescheitert war (16.), vollendete er kurz vor der Halbstundenmarke aus kurzer Distanz per Kopf zur Führung des FC Bayern (29.). Danach verpasste es der Rekordmeister, seinen Vorteil weiter auszubauen. Musiala (32.) und Cancelo (36.) schafften trotz aussichtsreichster Gelegenheiten keine Ergebnisverbesserung.

München betreibt Chancenwucher, Mainz dreht das Spiel

Auch im zweiten Spielabschnitt vergaben die Münchner weitere Großchancen. So schraubte sich Matthies de Ligt (53.) nach Joshua Kimmichs Eckstoßflanke von rechts am Elfmeterpunkt zwar am höchsten, nickte aber im hohen Bogen über das Mainzer Gehäuse hinweg.

Müller konnte (59.) aus 17 Metern unbedrängt mit rechts abziehen, traf die Kugel aber nicht richtig. Dieser Chancenwucher rächte sich bitter. Ludovic Ajorque (65.) erwischte einen Abklatscher von Yann Sommer und schob ein zum Ausgleichstreffer. Und Leandro Barreiro drehte die Partie (73.) zu Gunsten der Mainzer. Wenig später (79.) erhöhte Aarón Martín auf 3:1.