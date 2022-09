FC Bayern München: Nagelsmann sucht den "Dosenöffner"

"Alles hinterfragen" wollte FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach dem 0:1 beim FC Augsburg in der anschließenden Länderspielpause. Vor dem Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker bei BR24 Sport) klangen die Ergebnisse allerdings ernüchternd.

"Ich habe alle Spiele noch einmal geguckt und analysiert", sagte Nagelsmann. Daneben habe er "alte Weggefährten gesprochen", ohne konkrete Namen zu nennen, um Input von außen zu holen. Neue Erkenntnisse gab's dabei aber kaum. Besser Umschalten nach Ballgewinn, klare Abläufe haben, Torsituationen im letzten Drittel besser nutzen - es ist nicht nur Nagelsmann bekannt, wo es derzeit hakt beim FC Bayern.

Sadio Mané sucht die Topform

Ein weiterer Schwächefaktor im aktuellen Bayernspiel: Leistungsträger schwächeln, Nagelsmann führt viele Einzelgespräche. Neuzugang Sadio Mané? "Am Ende muss er den Plan mit umsetzen. Er muss sich keine Gedanken machen." Es liege in der Verantwortung des Trainerteams, Mané in die beste Position zu bringen. "Er wird schnell wieder zur Topform finden, da habe ich keine Zweifel", so Nagelsmann.

Nagelsmann und die Babbel-Kritik an Joshua Kimmich

Mittelfeldallrounder Joshua Kimmich ist ein zweiter Spieler, der momentan nicht immer seine Topform abrufen kann. Ex-Profi Markus Babbel hatte Kimmich in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen deutlich kritisiert: "Er turnt zu viel herum."