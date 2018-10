FC Bayern München: Nächster Halt Rödinghausen

Kovac nimmt den Gegner "sehr ernst", obwohl die Favoritenrolle eindeutig besetzt ist. "Oberster Grundsatz im Pokal ist, dass man eine Runde weiterkommen will. Das ist unser Ziel", sagte der 47-Jährige. Schließlich wolle man "im Pokal überwintern, die nächsten zwei Bundesligaspiele gewinnen und in der Champions League nachlegen", sagte der Coach. "Dann gehen wir beruhigt in die Länderspielpause", so lautet seine Vorgabe.

FC Bayern mit Personalproblemen

In Rödinghausen muss der FC Bayern einige Ausfälle berücksichtigen. James wird erkrankt ausfallen, ebenso Jérôme Boateng mit einem Magendarmvirus. Und Arjen Robben kann wegen einer Muskelblockade nicht spielen. Sven Ulreich bekommt frei, weil seine Frau Nachwuchs erwartet. Fraglich sind Leon Goretzka und der vor der Partie gegen Mainz angeschlagene Mats Hummels, beide versuchen zu trainieren. Ebenso sei laut Kovac noch keine Entscheidung über den Einsatz der "Vielspieler" Joshua Kimmich, Thiago und Robert Lewandowski gefallen.

"Klitzekleine Chance" im "Spiel des Lebens" des Viertligisten

Für die Kicker des Teams aus dem Kreis Herford ist es das "Spiel des Lebens". Rödinghausen ist die kleinste Gemeinde der verbliebenen Vereine im DFB-Pokal. Die knapp 10.000 Einwohner könnten am Dienstag (20.45 Uhr, Livestream auf sportschau.de) nicht einmal das für gut 16.000 Zuschauer ausgelegte Stadion in Osnabrück füllen, in das der Viertligist ausweichen muss. Besonders der Kapitän des Regionalligisten Daniel Flottmann kann seine Vorfreude nicht verbergen. "Flutlicht, Bremer Brücke, und ich als Osnabrücker Junge, mehr geht nicht". Trainer Enrico Maaßen macht sich aber nichts vor: "Wir alle brauchen unser Spiel des Lebens, der FC Bayern braucht einen rabenschwarzen Tag und dann haben wir vielleicht eine klitzekleine Chance."