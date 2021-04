FC Bayern München nach 1:0 in Leipzig souveräner Tabellenführer

In der intensiv geführten Anfangsphase hatte zwar Leipzig erst einmal mehr vom Spiel, kam aber nicht zu Abschlussversuchen. Die Bayern beschränkten sich zu Beginn darauf, hinten die Ordnung zu halten.

Choupo-Moting vergibt, Goretzka gelingt der Siegtreffer

Nach 24 Minuten zeigte sich der Lewandowski-Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting erstmals vor den Kasten der Leipziger, setzte die Kugel aber neben den Kasten. Besser machte es Leon Goretzka, der nach feinem Zuspiel durch Thomas Müller mit Wucht (39.) zum Führungstreffer einnetzen konnte. Damit hatten die Münchner die Partie an sich gerissen.

RB kommt auf, Bayern bringt das 1:0 über die Zeit

In der zweiten Halbzeit versuchte Leipzig, wieder heran zu kommen. Zwei Schüsse gingen an Manuel Neuers Kasten vorbei. Nach 54 Minuten donnerte Dani Olmo die Kugel ans Außennetz. Sabitzer prüfte zwei Mal (57. und 59.) den Bayernkeeper. Danach konnte der Rekordmeister RB wieder vom eigenen Tor fernhalten und sich dadurch vom Druck befreien. Und so brachten die Bayern den knappen 1:0-Sieg über die Zeit.