FC Bayern München: Müller macht kein Theater

"Müller spielt nimmer"?

Es ist gerade nicht einfach für Müller, der sich auf seiner Offensivposition gegen jüngere Konkurrenten wie Serge Gnabry wehren muss, die in besserer Verfassung sind. Der einst von Louis van Gaal geprägte Satz, "Müller spielt immer", hat an Gültigkeit verloren. Derzeit könnte man ihn fast ersetzen durch: "Müller spielt nimmer."

In Athen fand sich der 29-Jährige bereits im dritten Pflichtspiel in Folge auf der Bank wieder. Falls Müller am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen) ins Team rotiert, sollte er diese Chance besser wahrnehmen, will er an seiner Situation etwas ändern.