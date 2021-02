FC Bayern mit "Sixpack" die beste Mannschaft der Welt

Der deutsche Rekordmeister setzte sich im Finale in Katar mit 1:0 gegen den mexikanischen Vertreter UANL Tigres durch. Abwehrspieler Benjamin Pavard schoss in der 59. Minute mit einem Abstaubertor die Bayern zum zweiten Erfolg bei der Kontinente-Meisterschaft nach 2013. Das krönende Finale war zwar fußballerisch kein Kunstwerk, aber der Champions-League-Sieger gewann absolut verdient.

"Jetzt haben wir das Sixpack, das ist eine große Geschichte" Bayern-Torjäger Robert Lewandowski

Siegesjubel ohne Müller

Nach dem Abpfiff und der Pokalübergabe an Kapitän Manuel Neuer konnten Trainer Hansi Flick und seine Spieler vor rund 8.000 Zuschauern im Education-City-Stadion in Doha ihr Gesamtwerk bejubeln. Nicht dabei war Angreifer Thomas Müller, der nach einem positiven Corona-Test nicht auflaufen durfte und im Hotel in Quarantäne bleiben musste.

"Für Thomas ist natürlich bitter, dass er das Finale verpasst hat. Wir haben das Ding auch für ihn geholt und für alle anderen, die nicht dabei sein konnten. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke, dass wir als hochverdienter Sieger vom Platz gegangen sind." Bayern-Profi Joshua Kimmich

Nicht nur Müllers Teamkollegen bedauerten, dass der bayerische Vize-Kapitän bei diesem historischen Triumph nicht dabei sein durfte, auch der Trainer: "Wir haben es gestern erfahren, waren nach dem zweiten Test noch hoffnungsvoll, aber der dritte Test war dann auch positiv", teilte Flick mit. Nun wird versucht, "ihn zeitnah nach Deutschland zu bekommen, die Vorbereitungen laufen. Aber wann das ist, das weiß ich nicht", so der 55-Jährige. Die Einreise erfolge in Absprache mit den Behörden, teilte der Coach mit. Dass Katar anders als England, Südafrika oder Brasilien nicht zu den Gebieten mit Corona-Mutationen zählt, erleichtert das weitere Vorgehen zumindest etwas.

Feier während des Rückflugs

Dem Rest des Teams, bei dem vor dem Finale kein weiterer positiver Corona-Befund mehr festgestellt wurde, bleibt sowieso nicht viel Zeit zum Feiern. Noch in der Nacht will der Bayern-Tross zurück ins winterliche München reisen. "Im Flug kann man es ein bisschen genießen", bemerkte Weltfußballer Robert Lewandowski zur Feier über den Wolken.

Bayern schreibt Geschichte

Flick schaffte es, trotz der vielen Aufregung den Fokus auf das Sportliche zu legen und sein Team auch für das Endspiel auf Erfolg zu programmieren. Alle wollten den Titel, für den es 4,12 Millionen Euro an Prämie gibt.

"Glückwunsch an meine Mannschaft, sie hat etwas Historisches geschafft mit dem sechsten Titel. Das ist auch für den erfolgreichen FC Bayern die beste Saison. In den letzten Tagen war viel Unruhe da, trotzdem hat sie herausragend gespielt. Wir sind alle sehr, sehr stolz auf die Mannschaft." Bayern-Trainer Hansi Flick

Bayern zieht mit Barcelona gleich

Das "Sextuple" mit allen zu erreichenden Trophäen war vor den Bayern nur dem FC Barcelona 2009 unter Trainer Pep Guardiola gelungen. Flick tat es ihm jetzt gleich - in seinem erst 68. Spiel auf der Münchner Bank. Dort hatte beim bislang einzigen WM-Triumph der Bayern 2013 noch Guardiola gesessen.

Die Bayern hatten sich in der vergangenen Saison neben dem Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal mit dem Triumph in der Königsklasse bereits das Triple gesichert. Dazu kamen der deutsche und der europäische Supercup und jetzt der WM-Titel. 1976 und 2001 holte sich der FC Bayern München bereits den Weltpokal.