Mission Klub-WM: Musiala und Upamecano im Training

Ohne zahlreiche Stars, dafür aber mit den Rückkehrern Jamal Musiala und Dayot Upamecano hat der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München die Vorbereitung auf die Klub-WM aufgenommen. Nationalspieler Musiala, der aufgrund eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel seit Anfang April ausgefallen war und im DFB-Kader für die Nations League fehlt, absolvierte am Donnerstag wieder große Teile des Teamtrainings. Auch Upamecano war nach einer Verletzungspause wieder dabei.

Viele Profis noch im Nationalmannschafts-Einsatz

Dennoch musste Trainer Vincent Kompany auf einige Stars zum Beginn der kurzen Vorbereitung auf das Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) verzichten. Zahlreiche Nationalspieler sind noch mit ihren Auswahlmannschaften unterwegs und werden erst in den USA zum Team stoßen. Die deutschen Nationalspieler bestreiten beispielsweise am Sonntag in Stuttgart noch das Spiel um Platz drei in der Nations League.

Das Training in München war die erste von fünf Einheiten, die die Bayern bis zur Abreise am 10. Juni absolvieren werden. Maurice Krattenmacher und Adam Aznou, die zuletzt an Zweitligaabsteiger SSV Ulm bzw. an Real Valladolid verliehen worden waren, trainierten erstmals seit ihrer Rückkehr wieder am Ball.

Nachverhandlungen bei Bischof und Tah

Noch offen ist, ob die Bayern-Neuzugänge Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Tom Bischof (1899 Hoffenheim) eine vorzeitige Freigabe erhalten, um vor deren offiziellen Vertragsende am 30. Juni für die Münchner spielen zu dürfen. Noch bis zum 10. Juni könnten die Profis in einem Sonder-Transferfenster der FIFA für die Klub-WM gemeldet werden. Allerdings sträuben sich beide abgebenden Vereine noch dagegen, ihre Spieler vor dem 1. Juli ohne finanzielle Gegenleistung freizugeben.

Mit beiden Klubs laufen dagegen noch entsprechende Verhandlungen. Sollte es zu keiner Einigung und damit zu keiner vorzeitigen Freigabe kommen, könnten Tah und Bischof bei der Klub-WM frühestens in der K.o.-Phase eingreifen.