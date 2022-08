FC Bayern München: Mehr frisches Blut = mehr Titel?

So lief die vergangene Saison

Die Ansprüche sind nirgends so hoch wie bei den Münchnern, deshalb fiel die Bilanz der vergangenen Saison, in der "nur" der Meistertitel eingefahren wurde, bestenfalls "ausreichend" aus. In der Bundesliga reichte es erneut zu Platz eins, und das mit acht Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund. Der Titel geriet nie ernsthaft in Gefahr, auch nicht, als die Bayern strauchelten und zum Beispiel in Augsburg und Mainz sowie zuhause gegen Frankfurt und Mönchengladbach verloren. Dafür war man in den Topspielen gegen Dortmund, Leipzig und Leverkusen da.

Dagegen war im DFB-Pokal zum zweiten Mal nacheinander schon in der 2. Hauptrunde Schluss, und das krachend. Das 0:5 bei Borussia Mönchengladbach war der erste Tiefpunkt der Saison. Die Gladbacher führten desolate Bayern vor. So darf sich eine Bayern-Mannschaft nicht präsentieren.

In der Champions League lief zunächst alles nach Plan, in der Gruppenphase gab es in sechs Partien sechs Siege, u.a. zwei gegen den FC Barcelona. Doch wie schon so oft in der Vergangenheit konnten die Bayern ihre Form nicht ins Frühjahr retten. Im Achtelfinale reichte es gegen RB Salzburg nach einem 1:1 im Hinspiel und einem 7:1 zuhause noch zum Weiterkommen. Im Viertelfinale war dann der spanische Mittelklasseklub FC Villarreal aber zum Entsetzen aller im Verein eine Nummer zu groß. Eine Riesenenttäuschung, die die Bayern-Bosse veranlasste, über einen grundlegenden Kaderumbruch nach der Saison nachzudenken.