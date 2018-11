FC Bayern München: Kovac hat geliefert - aber reicht das?

"Robben und Lewandowski retten Kovac den Job" titelte am Abend nach dem souveränen 5:1-Erfolg in der Champions League gegen Benfica Lissabon der Sport-Informationsdienst. Stimmt auch. Allerdings nur für den Moment. Aber auch langfristig? Nicht wenige Experten im Umfeld des deutschen Rekordmeisters rechnen nicht mehr damit, dass die Bayern mit Niko Kovac in die Rückrunde gehen. Schon am, Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga beim SV Werder Bremen wird sich zeigen, ob die gute Leistung gegen Lissabon ein Trend und vielleicht die Wende in der Bayern-Krise war oder doch nur ein Zwischenhoch.