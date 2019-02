FC Bayern München: Kapitän Neuer fehlt in Leverkusen

Neuer hat bislang noch kein Spiel in dieser Saison verpasst. Für ihn wird wohl Sven Ulreich im Tor stehen. Der Ersatzkeeper hatte Neuer in der letzten Saison vertreten, als der Keeper wegen eines Mittelfußbruchs lange ausfiel. Ulreich zeigte damals, was in ihm steckt. Mit einigen Glanzparaden brachte der Ex-Stuttgarter den FC Bayern ins DFB-Pokalfinale und ins Champions-League-Viertelfinale. Zudem gewann er mit den Münchnern die Deutsche Meisterschaft.

Auch Robben und Ribéry fehlen

Der FC Bayern will im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion) den Sechs-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund aufholen. Neben dem Kapitän fehlen auch die Routiniers Franck Ribéry und Arjen Robben sowie der Langzeitverletzte Corentin Tolisso.