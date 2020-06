FC Bayern holt die Meisterschale in Wolfsburg ab

Die 30. Meisterschaft ist unter Dach und Fach: Der FC Bayern kann also sein letztes Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg eigentlich gelassen angehen. Doch die Münchner wollen im Siegeshythmus bleiben und noch die Marke von 101 Saisontoren angreifen - der Bestwert ist mittlerweile über 40 Jahre alt. Bei aktuell 96 Toren sind die Münchner mit ihrem Top-Stürmer Robert Lewandowski (alleine bisher 31 Saisontreffer) auf dem besten Weg, den Rekord zu knacken.

Bleiben die Leihspieler über den 30. Juni hinaus?

Der Blick des Rekordmeisters richtet sich vor allem nach vorne: auf das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am 4. Juli und dem Wiederbeginn der Champions League im August.

Bayern-Trainer Hansi Flick hofft, dass sein Team bis dahin auch zusammen bleibt. Es ist sein "Wunsch", sagte er, dass die Leihspieler Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Alvaro Odriozola auch in der Königsklasse noch zur Verfügung stehen. Die Ausleihe der Offenspieler Coutinho (FC Barcelona) und Ivan Perisic (Inter Mailand) sowie von Außenverteidiger Odriozola (Real Madrid) endet eigentlich am 30. Juni. Hier müssen die Bayern mit den betroffenen Vereinen und den Spielern entsprechende Lösungen finden.

Wie geht es überhaupt mit den Leihspielern in der kommenden Saison weiter? Bei Coutinho verzichtete der FC Bayern auf die Kaufoption. Der Brasilianer, der als "Königstransfer" nach München kam, konnte sein Können nie richtig zeigen. Auch bei Perisic scheinen die Zeichen - wohl auf Grund des hohen Gehalts - auf Abschied zu stehen. Sportvorstand Oliver Kahn hat in letzter Zeit immer wieder betont, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht absehbar sind und der FCB sich wirtschaftlich zurückhalten will.

Thiago vor Abschied beim FC Bayern?

Manuel Neuer, Thomas Müller und Alphonso Davies haben ihre Verträge bereits vorzeitig verlängert. Ob Thiago in der neuen Spielzeit dabei sein wird, steht noch nicht fest. Sein Vertrag endet 2021, eine Verlängerung steht weiter aus. Laut Medienberichten sucht der Spanier nach neuen Herausforderungen bei einem anderem Top-Klub. Unter anderem soll Jürgen Klopps FC Liverpool an dem 29-Jährigen interessiert sein.

Thiago kam 2013 für 25 Millionen Euro von seinem Stammverein FC Barcelona zu den Bayern und lief 230-mal für den Rekordmeister auf (31 Tore). Zuletzt hatte er, auch wegen Verletzungen, seinen Stammplatz im Mittelfeld an Leon Goretzka verloren.

Auch Alaba hat sich noch nicht entschieden

Flick möchte Thiago behalten - und auch David Alaba: "Jeder möchte, dass Thiago und David Alaba nächstes Jahr noch bei uns sind. Beide Spieler sind top, top Spieler", sagte der 55-Jährige vor Kurzem. Doch auch der Österreicher hält sich mit seinen Zukunftsplänen bedeckt. Mittlerweile ist der etatmäßige Linksverteidiger aus der Abwehrzentrale nicht mehr wegzudenken. Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2021 aus, in den Gesprächen wird neben der Gehaltsfrage auch die sportliche Perspektive eine Rolle spielen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass sich Alaba nach mehr als zehn Jahren an der Isar eine neue Herausforderung suchen wird. Der FC Barcelona soll schon länger interessiert sein.