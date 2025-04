Zu wenig Bizeps? Kimmich kämpft mit Kapitänsbinde

Dass er rein fußballerisch das Zeug zum Kapitän hat, das zeigte Joshua Kimmich diese Saison zu Genüge. Auch beim 1. FC Heidenheim am Samstag (4:0) brillierte der Mittelfeldspieler des FC Bayern, er traf eines der vier Tore, er wirkte in seiner Leader-Rolle sicher und selbstbewusst. Nur sein Bizeps scheint der Kapitänsbinde noch nicht gewachsen: "Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Binde, beziehungsweise mein Oberarm und die Binde passen noch nicht ganz zusammen, da müssen wir noch dran arbeiten", sagte Kimmich nach der Partie mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen.

Der ARD-Reporter vermutete daraufhin gleich Lücken im Trainingsplan: "Oder ein bisschen mehr pumpen?" Kimmich gab klein bei: "Ja, entweder mehr pumpen, oder eine kleinere Binde bestellen." Die aktuelle nämlich sei zu groß und würde kratzen.

Müller und Neuer passt die Kapitänsbinde

"Ich habe gehört, dass es eine Sache der Muskulatur war. Bizeps", so die Diagnose des Bayern-Trainers Vincent Kompany nach der Partie - und sprach mit dieser Aussage mal ausnahmsweise nicht von einer weiteren Verletzung im Kader, sondern vom Oberarmumfang seines Spielers. Thomas Müller jedenfalls, sagte Vincent Kompany, würde die Binde passen. Doch: "Ich weiß, dass Thomas keine dickeren Arme hat." Das Bayern-Urgestein Müller war nach der Verletzung von Torwart Manuel Neuer - auf dessen starke Torwart-Arme die Binde übrigens auch hervorragend passt - ursprünglich in die Kapitänsrolle geschlüpft.

Weil Müller in Heidenheim aber auf der Bank saß, schob sich Kimmich die Binde auf den Arm. An und für sich keine neue Situation für den 30-Jährigen: Bei der deutschen Nationalmannschaft ist Kimmich schon seit dem Herbst 2024 Kapitän. Im Deutschland-Trikot schien Kimmich mit der Binde bisher immer zurechtzukommen, eine Kaitänsschleife zu tragen, ist für den Bayern-Star also nichts Neues.

Kimmich vergisst Kapitänsbinde in der Kabine

Doch am Samstag in Heidenheim, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, hatte Kimmich sie gar nicht an seinem Arm. War die Binde ganz hinuntergerutscht? Hat er sich verweigert, sie anzuziehen, weil sie zu sehr kratzt? Er habe sie in der Pause schlichtweg in der Kabine vergessen, beteuerte der 30-Jährige. Später bekam er sie von einem Betreuer dann wieder auf den Platz gereicht. Als er sich die Binde am Spielfeldrand abholte, da konnte Kimmich sich ein peinlich-berührtes Grinsen nicht verkneifen.

Trotz der Strapazen - der FC Bayern München sammelte beim 1. FC Heidenheim souverän drei Punkte und marschiert schnurstracks in Richtung Meisterschaft. Um die Meisterschale am Ende der Saison in die Luft halten zu können, dürften die Oberarme von Kimmich jedenfalls reichen. Immerhin wiegt sie nur rund elf Kilogramm.