FC Bayern München jetzt auch in der UEFA-Wertung auf Platz eins

Die Münchner liegen nach den Erfolgen in der europäischen Königsklasse in der Fünf-Jahreswertung mit 136,000 Punkten vor Real Madrid (134,000), das hat die UEFA jetzt bekannt gegeben. Damit hat der deutsche Rekordmeister die Spanier nach sechs Jahren Vorherrschaft von der Spitzenposition abgelöst. Auf seinem Weg zum Champions-League-Titel 2020 hatte der FC Bayern zahlreiche weitere Bestmarken gebrochen.

UEFA-Ranking wichtig für zukünftige Auslosungen

Das Wertung der UEFA beruht auf den Ergebnissen der Vereine in der Champions League und der Europa League. Berücksichtigt werden dabei auch die Qualifikationsrunden der vergangenen fünf Spielzeiten. Die Position ist unter anderem ausschlaggebend für die Setzlisten bei den zukünftigen Auslosungen.

Rummenigge über Platz eins: "Eine große Ehre"

FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gratulierte Trainer Hansi Flick und dem Team: "Es ist eine große Ehre und macht uns stolz und glücklich, in der europäischen Fünf-Jahreswertung wieder einmal auf dem ersten Platz zu stehen." Er betonte, das zeuge "von der herausragenden Arbeit, die unser Verein bereits in den letzten Jahren und insbesondere in dieser Saison geleistet hat."