FC Bayern München: James fällt länger aus, Coman plant Comeback

Der Kolumbianer zog sich im Training am Dienstag (14.11.18) einen Außenbandteilriss im linken Knie zu. Das ergab eine Untersuchung durch Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. James' Knie wird zunächst für zehn Tage ruhig gestellt, danach beginnt er mit der Therapie und der Rehabilitation. Das teilte der Rekordmeister in einer Stellungnahme mit. James spielte unter Trainer Niko Kovac in dieser Saison noch nicht die erhoffte tragende Rolle. In elf Pflichtspielen erzielte er drei Treffer und bereitete zwei vor.

"Das ist natürlich bitter. James ist ein ganz wichtiger Spieler, in meinen Augen unser bester, ein kreativer Kopf, den haben wir so nicht zweimal." FC-Bayern-Stürmer Sandro Wagner