FC Bayern München ist nach 5:0 in Stuttgart Herbstmeister

Dem Rekordmeister reichte ein Unentschieden, um zur Halbzeit der Saison nicht mehr von Platz eins verdrängt werden zu können. Obwohl sich der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart lange schwer tat, brachte er dann aber durch einen eiskalten Kantersieg die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach.

Nagelsmann: Glückwünsche zum Titel "viel zu früh"

Glückwünsche zum nächsten endgültigen Titel lehnte Trainer Julian Nagelsmann aber ausdrücklich ab. "Nein auf keinen Fall", sagte der Coach auf eine entsprechende Frage von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky. Das seien "nette Worte", die aber "viel zu früh" kämen. Allerdings wurden die Bayern nach 21 der bisherigen 24 Halbzeittitel auch am Ende Deutscher Meister.

Musiala trotz Mittelhandbruch in der Startelf

Nagelsmann konnte in Stuttgart auf Jamal Musiala trotz dessen Mittelhandbruchs setzen. Der 18-Jährige startete im Mittelfeld an der Seite des Spaniers Marc Roca. Für den Verteidiger Dayot Upamecano und den Offensivmann Leroy Sané, die beide erst einmal auf der Bank Platz nahmen, begannen Niklas Süle und Serge Gnabry. Die angeschlagenen Marcel Sabitzer, Leon Goretzka und Corentin Tolisso waren hingegen allesamt nicht dabei.

Coman nach Verletzung ausgewechselt

Die Stuttgarter machten den Münchnern erst einmal das Leben richtig schwer. Trotz deutlich mehr Ballbesitz suchten die Bayern lange nach der Lücke. Nach rund einer halben Stunde mussten sie zudem auf Kingsley Coman verzichten, der sich nach einem Defensivzweikampf gegen Konstantinos Mavropanos hinten an den rechten Oberschenkel fasste und ausgewechselt werden musste. Für den Angeschlagenen kam (27.) Leroy Sané. Daraufhin hielten sich die Münchener weiter ausgiebig in der gegnerischen Hälfte auf. Ein Traumtor von Serge Gnabry (40.) brachte die 1:0-Führung.

Gnabry erhöht auf 2:0

Der VfB zeigte zwar auch nach der Halbzeitpause auch gutes Kombinationsspiel. Doch der Rekordmeister agierte eiskalt. Roca eroberte die Kugel in der eigenen Hälfte, Robert Lewandowski ließ für Gnabry durch, der eine Haken in die Mitte schlug und (53.) mit dem linken Fuß aus elf Metern ins linke obere Ecke zum 2:0 verwandelte.

Doppelpack von Lewandowski, Gnabry zum Dritten

Innerhalb von fünf Minuten stellte der Rekordmeister die Kräfteverhältnisse endgültig klar. Robert Lewandowski stellte per Doppelpack (63. und 72.) auf 4:0. Gnabry verewigte sich mit seinem dritten Treffer in dieser Partie (74.), bevor er ausgewechselt wurde. Auch Musiala, Thomas Müller und Davies durften sich (78.) das Spiel von der Bank aus anschauen. Damit hatte Nagelsmann das Auswechselkontingent ausgeschöpft. Und sein Team brachte den am Ende ungefährdeten Sieg über die Ziellinie.

Sonderlob für den Dreifach-Torschützen

Besonders lobte der Bayerntrainer den Dreifachtorschützen: "Ein herausragender Spieler", sagte Nagelsmann über den 26-Jährigen Gnabry. Dementsprechend hofft er, dass der Ballzauberer länger bleibt: "Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert", sagte der Coach.

Nagelsmann: Haben "immer eine Kiste Bier im Bus dabei"

Es folgte ein kurzes Abklatschen durch den Coach. Und schon verabschiedeten sich die Akteure ohne großen Jubel in Richtung der Kabine. Ganz im Sinne von Nagelsmann, der sich ja nicht "viel zu früh" freuen will. Trotzdem kündigte er eine Belohnung für die Rückfahrt an: "Wir haben immer eine Kiste Bier im Bus dabei", auch wenn er selbst eine "schwache Blase" habe und nur sehr "ungern auf das Bus-Klo" gehe.