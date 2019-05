Der FC Bayern München ist nach 3:0 gegen Leipzig DFB-Pokalsieger

Der FC Bayern trat mit der erwarteten Aufstellung an. Kapitän Manuel Neuer kehrte nach seiner sechswöchigen Pause wegen einer Wadenblessur ins Tor zurück. Im defensiven Mittelfeld ersetzte Javi Martinez den verletzten Nationalspieler Leon Goretzka. Die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry saßen bei ihrem letzten Pflichtspiel für den deutschen Fußball-Rekordchampion im Berliner Olympiastadion zunächst auf der Ersatzbank, durften aber in der Schlussphase noch ran.

Führung des FC Bayern nach Vorteilen für RB Leipzig

Serge Gnabry (3.) zeigte den ersten Torschuss der Partie, zielte aber am kurzen Eck vorbei. Nach einem Eckball für Leipzig musste Neuer einen seiner Reflexe zeigen, um einen Kopfball des frei stehenden Yussuf Paulsen (11.) gerade noch einmal so an die Latte abzulenken. Wenig später stoppte Joshua Kimmich den Leipziger Stürmer. Im letzten Moment klärte der Münchner (24.) auch gegen den blitzschnellen Timo Werner zur Ecke. Thomas Müller kam zwar durch die Reihen des Gegners, verpasste hingegen das rechtzeitige Zuspiel (25.) auf Gnabry.

Ausgerechnet in dieser starken Phase von RB gelang den Münchnern der Führungstreffer. Nach einer schönen Zusammenarbeit von Kingsley Coman und David Alaba auf der linken Seite gelangte die Flanke auf den an der Grundlinie stehenden Robert Lewandowski. Der erwischte Torhüter Peter Gulacsi auf dem falschen Fuß und konnte so (29.) zum 1:0 einköpfen. Jetzt waren die Bayern am Zug. Coman war (42.) auf dem Weg zum 2:0, doch erstens stand Ibrahima Konaté seinem Schuss im Weg, zudem zeigte der Linienrichter zu unrecht eine Abseitsstellung an. Martinez und Mats Hummels ließen kurz vor dem Halbzeitpfiff weitere hochkarätige Möglichkeiten liegen. Leipzig war beim Gang in die Kabine mit dem 0:1 durchaus noch gut bedient.

Pokalfinale-Rekordtorschütze Lewandowski

Lewandowski hatte sich durch seinen Führungstreffer zum Final-Rekordschützen gekrönt. Für den polnischen Nationalspieler war das 1:0 bereits das fünfte Tor in Berlin. Damit war der Toptorjäger einmal häufiger erfolgreich als der Münchner "Bomber" Gerd Müller und Uwe Seeler vom Hamburger SV. Es sollte aber sogar noch ein Treffer dazukommen.