FC Bayern München im Champions-League-Finale

Beide Trainer reagierten zur Halbzeit. Lyons Rudi Garcia brachte mit Thiago Mendes zusätzlichen Offensivschwung, Hansi Flick mit Niklas Süle für Jérôme Boateng (hatte Muskelbeschwerden) mehr Sprintgeschwindigkeit für die Defensive.

Perisic vergibt das 3:0 - dann Topchancen für Lyon

Besser zurück in die Partie fanden zunächst die Bayern. Ivan Perisic hatte frei vor Lopes das 3:0 auf dem Fuß (51.), doch Lyons Keeper parierte stark. Lyon hatte durch einen Kopfball von Marcelo (56.) - Manuel Neuer fing den Ball sicher - seine erste Chance nach dem Seitenwechsel.

Lyon souveräner als Bayern im zweiten Durchgang

Nur zwei Minuten später klärte Neuer in höchster Not gegen den allein auf ihn zueilenden Toko Ekampi, zuvor hatte Süle leichtfertig den Ball verloren. Wie schon in Durchgang eins wirkte Bayerns Abwehr bei den giftigen, schnellen Olympique-Vorstößen alles andere als souverän.

Münchens Souveränität aus Durchgang eins war erst einmal dahin. Auch, weil sich Lyon wieder an seine Pressingstärke erinnerte und kaum einen kontrollierten Spielaufbau zuließ. Lyon drängte auf den Anschlusstreffer, die Bayern in der letzten halben Stunde fast schon in einer Art "Verwaltungsmodus", um das 2:0 über die Zeit zu retten.

Kaum Höhepunkte - Lewandowski trifft nach Ecke

Das glückte am Ende auch, Zugriff auf die Partie hatten die Bayern aber bis zum Schluss nicht mehr. Ein Weitschuss des eingewechselten Philippe Coutinho (78.), knapp am Pfosten vorbei, war einer der wenigen Höhepunkte aus Bayernsicht in Durchgang zwei. Bei einer der wenigen Bayern-Ecken in der zweiten Halbzeit köpfte Robert Lewandowski (88.) nach einer Ecke von Joshua Kimmich noch zum 3:0-Endstand ein.