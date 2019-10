FC Bayern München II spielt trotz Überzahl nur Unentschieden

In einer im ersten Durchgang ausgeglichenen Partie brachte Kwasi Okyere Wriedt die Münchner nach 30 Minuten in Führung. Die größte Chance zum Ausgleich für die Gäste, die vom früheren 1860-Spieler Bernhard Trares trainiert werden, hatte Dorian Diring in der 41. Minute. Er scheiterte per Foulelfmeter aber an Bayern-Torwart Christian Früchtl.

In der zweiten Halbzeit forcierten die Gäste etwas das Tempo und kamen nach 60. Minuten zum Ausgleich. Nach einer Ecke kontte Michael Schultz weitgehend unbedrängt einköpfen.

Mannheim geht in Unterzahl in Führung

In der Schlussphase wurde es turbulent. Nach 69 Spielminuten musste Mannheims Max Christians mit "Gelb-Rot" vom Platz. Innerhalb von nur acht Minuten hatte er sich zwei wüste Fouls geleistet. Doch in Unterzahl kam Mannheim zur Führung. Unbeindruckt von der Dezimierung spielten die Gäste weiter nach vorne, einen Steilpass in den Strafraum versenkte Mounir Bouziane, frei vor Früchtl, zum 2:1.

Doch ganz so leicht wollten sich die "kleinen" Bayern dann doch nicht geschlagen geben. In der Nachspielzeit kamen die Münchner dann doch noch zum ingesamt verdienten Ausgleich. Ausgerechnet der Ex-Mannheim Timo Kern köpfte nach einer Ecke zum späten Ausgleich ein.

Bayern II und Mannheim im Tabellenmittelfeld

Beide Teams stehen nach der Punkteteilung weiter im Tabellenmittelfeld. Der SV Waldhof ist mit 19 Zählern, fünf Punkte hinter den Aufstiegsplätzen Neunter. Der FC Bayern II ist einen Punkte dahinter auf Platz elf. Der Vorsprung vor den Abstiegsplätzen beträgt fünf Punkte.