FC Bayern München II: Ein neuer Hoeneß im Rampenlicht

Der Trainer

Der bisherige Trainer Holger Seitz ist in die sportliche Leitung des Bayern-Nachwuchsleistungszentrums gerutscht. Sein Nachfolger als Coach der zweiten Bayern-Mannschaft ist Sebastian Hoeneß, bisher U19-Trainer, Neffe von Vereinspräsident Uli, Sohn des früheren Bayernstürmers Dieter.

Eine Personalia mit "Gschmäckle"? Die Fans hatten beim Heimspiel gegen Fürth II in der vergangenen Saison ihrem Unmut offen Luft gemacht. "Großer Name macht noch keinen großen Trainer" und "Kompetenz schlägt Name! Seitz muss bleiben!" war da zu lesen. Hoeneß nimmt es gelassen. "Ich heiße nun mal schon immer Hoeneß. Der Name polarisiert, deswegen kenne ich das gar nicht anders", sagt er zu solchen Anfeindungen, die er auch schon als Spieler erleben musste.

Auf dem Papier bringt er eigentlich alle Voraussetzungen mit, um Bayern II durch eine erfolgreiche Saison zu führen. Er studierte erfolgreich Sportmanagement, seinen Trainerschein machte er in der Saison 2013/14 mit Übungsleitern wie Manuel Baum, Achim Beierlorzer und Valérien Ismaël.

Allerdings fehlt ihm die Erfahrung im Profibereich. Hoeneß startete seine Trainerkarriere bei der A-Jugend von Hertha Zehlendorf, dann holte ihn Ralf Rangnick in den Nachwuchsbereich von RB Leipzig, 2017 der Wechsel zur U19 des FC Bayern, mit der er in der vergangenen Saison in in der Staffel Süd/Südwest allerdings nur Vierter wurde. Wenig für die Ansprüche der Bayern.