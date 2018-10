FC Bayern München: Herr Kovac sucht das Glück

Vier Spiele ohne Sieg, Bayerns deutsche Nationalspieler kommen durch die Pleiten in den Niederlanden und in Frankreich gar auf sechs sieglose Partien in Folge - der so furios in die Saison gestartet FC-Bayern-Express wurde ausgebremst und zuckelt derzeit wie eine Bimmelbahn über die Gleise der Bundesliga.

Trainer Niko Kovac lässt trotz der von den Medien dauerstrapazierten Bayernkrise keine Zweifel an seiner Arbeit aufkommen. "Wenn der Erfolg ausbleibt, versuche ich eben noch mehr zu arbeiten", erklärte Kovac auf der Abschlusspressekoferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) mit einem Schmunzeln und verwies auf seinen nicht rasierten Bart.

Kovac genervt von Fragen nach der Rotation

Kovac ließ durchblicken, dass ihn die Interpretationen von außen allmählich nerven. Beispiel Rotation: "Ich glaube, wir müssten mal so langsam einen Punkt hinter das Wort Rotation setzen", sagte Kovac, der auf die Rotation bei anderen Bundesliga-Topklubs wie Dortmund verwies: "Es geht einfach nicht, jeden dritten Tag - drei, vier, fünf Wochen hintereinander- zu spielen. Und wenn mir jemand was anderes sagt, versteht er den Job des Fußballers nicht."

Ansonsten hatte der sichtlich gut gelaunte und durchaus kämpferisch aufgelegte Kovac aber wieder viel Phrasen im Gepäck. "Es ist so, dass der Ball nicht da rein will, wo wir ihn gerne hätten, nämlich ins Tor", sagte Kovac: "Wir brauchen das Quäntchen Glück - dann werden wir wieder erfolgreich werden."

Kovac bleibt seiner Linie treu

Kovac verwies darauf, dass die Statistiken der ersten sieben erfolgreichen Saisonspiele ähnlich seien wie die Zahlen der vergangenen vier Spiele ohne Sieg. Die "Arbeitsatmosphäre" sei weiter gut, die Stimmung in der Mannschaft und bei jedem einzelnen Spieler sei "positiv". Kovac will seine Arbeitsweise auf keinen Fall umstellen.

Er verwies auf einen Tipp seiner früheren Trainer: "Wenn's mal nicht läuft: Nicht alles auf den Kopf stellen. Denn das ist Aktionismus. Sie müssen ihrer Linie treu sein", hätten die ihm mitgegeben.

Phrasen vom Rasen: Das sagen Kovac' Spieler

Auch Kovac' Spieler scheinen - zumindest nach außen - ihr Selbstbewusstsein noch nicht verloren zu haben. "Wir haben alle schon so oft verloren und gewonnen. Ich glaube, dass wir uns nicht verrückt machen lassen", sagt Mats Hummels. Verteidiger Rafinha, der nach seiner Verletzung wieder zurück und eine Option ist, glaubt: "Wir sind bereit für das Spiel in Wolfsburg und ich bin sicher, dass die nächste Woche gut für uns ist."

Kann der starke Saisonauftakt tatsächlich nur eine Momentaufnahme gewesen sein? Arjen Robben hält nichts von "Schwarz-Weiß-Malerei", darüber könne er nur schmunzeln, erklärte er unter der Woche in einem kicker-Interview. "Wir brauchen einen Sieg, dann sieht es anders aus", erklärte der 34-Jährige: "Wir müssen die Gegner wieder dominieren, wir brauchen viel Leidenschaft, mehr Bewegung und Überraschung." Nur: Wie das gehen soll, mit dem Sieg, der Leidenschaft und der Laufarbeit - das konnte keiner der Bayernstars sagen - zumal Kovac durch die Länderspielpause auf die meisten Leistungsträger verzichten musste.

"Es waren zuletzt nur vier, fünf Spieler aus dem Profikader im Training, da kann man nicht viel machen." Arjen Robben

Zeit für Experimente hat Kovac jedenfalls nicht mehr. Den Münchnern stehen vier Auswärtsspiele bevor. Nach dem Bundesligaduell gegen Wolfsburg geht's schon am Dienstag (23.10.18) in der Champions League zu AEK Athen, danach erneut in der Liga zum FSV Mainz und schließlich in der zweiten DFB-Pokalrunde zu Regionalligist SV Rödinghausen. Vier Spiele, in denen Kovac und seine Bayern zeigen müssen, dass breite Brust und Selbstvertrauen echt und nicht nur aufgesetzt sind.