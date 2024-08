27.08.2024, 20:08 Uhr Bildbeitrag

"Goldener Schuh": Harry Kane als bester Torjäger Europas geehrt

Kein Fußballspieler in Europa war in der vergangenen Saison so treffsicher wie Harry Kane für den FC Bayern. Dafür gab es nun eine Belohnung: Der Brite wurde mit dem "Goldenen Schuh" als bester Torjäger ausgezeichnet.

Von BR24Sport