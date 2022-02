FC Bayern München erkämpft beim Topspiel in Frankfurt ein 1:0

In Frankfurt forderte Bayerns Trainer Julian Nageslamnn einen konzentrierten Auftritt seiner zuletzt etwas nachlässigen Elf, um den Vorsprung an der Tabellenspitze zu halten: "Wir wollen den Sechs-Punkte-Abstand halten", sagte er vor der Partie. Mit dem 1:0-Erfolg in Frankfurt bauten die Münchner den Abstand sogar auf neun Punkte aus. Borussia Dortmund kann aber einen Tag später im Spiel beim FC Augsburg noch nachlegen.

Lewandowski trägt Kapitänsbinde in Ukraine-Farben

Robert Lewandowski vertrat den FC Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Mit seiner extra Spielführerbinde in den ukrainischen Nationalfarben setzte er ein politisches Statement: "Wir wissen, was da passiert und dass die gesamte Welt das nicht akzeptiert. Wir müssen die Ukraine unterstützen", erklärte er danach. Er sei ein "Anti-Krieg-Mensch", der nicht hätte denken können, "dass das passiert", sagte der Weltfußballer und ergänzte: "Das tut weh. Das alles ist dramatisch. Ich hoffe, dass die ganze Welt die Ukraine schützt." Der 33-jährige polnische Nationalspieler hatte sich bereits vor der Partie klar zur Invasion Russlands in die Ukraine positioniert.

Stürmische Anfangsphase

Auf dem Platz war bei diesem Topspiel war von Anfang an einiges geboten. Nach sieben Minuten ließ Niklas Süle im Strafraum Jesper Lindström passieren, der steckte für Filip Kostić durch, der die Kugel (7.) aus wenigen Metern an Ulreich, aber auch am rechten Pfosten vorbeispitzelte. Auf der anderen Seite nahm Joshua Kimmich einen zu kurz abgewehrten Kopfball von Kostić auf und flankte in Richtung Elfmeterpunkt, wo Jamal Musiala (9.) knapp über die Latte köpfte. Sven Ulreich parierte (15.) einen Fernschuss von Kostić, Serge Gnabry verpasste (16.) um Haaresbreite.

Nachdem die Münchner den Ball nicht ins Aus spielten als ein Frankfurter am Boden lag, gerieten (32.) Christopher Lenz und Lucas Hernández in mitten eines wild gestikulierenden Rudels aneinander. Sowohl der Frankfurter als auch der Münchner wurden dafür mit Gelb betraft.

FC Bayern München im Vorwärtsgang

Einen Fernschuss von Kimmich klatschte Kevin Trapp nach vorne ab, den Nachschuss (39.) von Kingsley bekam er voll ins Gesicht. Damit verhinderte er die Münchner Führung und konnte nach kurzer Behandlungspause weitermachen.

Nagelsmann-Joker Sané sticht

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bayern, sich Lücken zu erspielen. Eine nutzte Lewandowski, Trapp konnte (60.) jedoch dessen strammen Schuss mit dem weit ausgestreckten linken Fuß abwehren. Nagelsmann ersetzte (67.) Marcel Sabitzer durch Leroy Sané. Und bei dessen dritten Ballkontakt markierte der (71.) das 1:0.