Der Weg des FC Bayern ins DFB-Pokalfinale

Besser als es das Ergebnis von 4:3 ausdrückt, lief es für die Bayern im Achtelfinale gegen 1899 Hoffenheim. Zwar gingen die Gäste durch ein Eigentor von Jérôme Boateng (8.) früh in Führung. Danach drehten die Münchner in Hansi Flicks erstem Pokalspiel als Bayern-Coach aber auf, spielten sich in einen Rausch und zogen durch ein Eigentor von Benjamin Hübner, Müller und zweimal Lewandowski auf 4:1 davon. Erst in der Schlussphase wachten die Gäste auf und verkürzten durch den Doppelpack von Munas Dabbur.

Der 1:0 (1:0)-Erfolg im Viertelfinale beim FC Schalke 04 hatte dann wieder eher die Überschrift "Arbeitssieg". Joshua Kimmich traf in der 40. Minute gegen nur in der ersten Hälfte kämpferisch starke Schalker und sorgte so für Ruhe. In der zweiten Halbzeit hatten die Münchner noch zwei Lattentreffer, hätten also durchaus auch höher gewinnen können.