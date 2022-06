FC Bayern München: Der Fahrplan durch den Sommer

Die Saison ist vorbei. Momentan weilen die meisten Bayern-Profis bei ihren Nationalmannschaften, denn in der Nations League stehen die ersten wichtigen Partien an.

Am 15. Juni, nach der Nations-League-Partie gegen Italien, geht es für die Spieler erstmal in die wohlverdiente Sommerpause. Knapp drei Wochen Füße hochlegen und die Seele baumeln lassen.

Trainingslager in den USA

Am 8. Juli bittet Trainer Julian Nagelsmann dann erstmals zum Training. Möglich, dass einige Nationalspieler noch ein paar Tage länger Urlaub haben. Spätestens zur Teampräsentation am 16. Juli (im Livestream auf BR24 Sport) sollten dann aber die meisten Spieler an Bord sein.

Ihr Trainingslager schlagen die Bayern in diesem Jahr in den USA auf: Zunächst geht es in die Hauptstadt nach Washington DC, wo am 20. Juli ein erstes Testspiel stattfindet. Drei Tage später heißt dann in Green Bay der Testspielgegner Manchester City mit Trainer Pep Guardiola.