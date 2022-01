FC Bayern München: Coman bleibt bis 2027

Nach langen Vertragsverhandlungen konnte sich der FC Bayern München über eine Vertragsverlängerung mit Kingsley Coman einigen. Mit der Verlängerung bis 2027 gehört der Franzose zu den sehr langfristig an den FC Bayern München gebundenen Leistungsträgern. Im vergangenen Jahr hatte der Verein mit Joshua Kimmich und dem Abwehrtalent Josip Stanisic bis 2025 sowie mit Leon Goretzka bis 2026 verlängert. damit kann der Rekordmeister langfristig mit Omar Richards, Alphonso Davies, Marc Roca, Marcel Sabitzer, Leroy Sané (bis 2025), Dayot Upamecano und Jamal Musiala (bis 2026) planen.

Coman: "Hier ist alles perfekt"

"Ich bin sehr glücklich, denn der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und ich weiß, dass wir hier noch viele Möglichkeiten und große Ziele haben. Ich bin nun seit 2015 im Verein - es fühlt sich wie eine große Familie an. Hier ist alles perfekt", wird Coman auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Mein größtes Ziel ist der erneute Gewinn der Champions League - und diesmal dann bitte gemeinsam mit unseren Fans. - Kingsley Coman

Königsklassen-Siegtorschütze Coman

Der Siegtorschütze zum Champions-League-Triumph im Jahr 2020 steht seit Sommer 2017 beim Rekordmeister fest unter Vertrag, zuvor war er zwei Saisons ausgeliehen. Bislang war er in seinen sechseinhalb Jahren beim FC Bayern bei etwas mehr als 200 Pflichtspielen im Einsatz, in denen er 46 Tore erzielte und sich gerade in den vergangenen beiden Jahren zu einem Leistungsträger bei den Münchnern entwickelt hat. Das Highlight: Das 1:0-Siegtor im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain 2020.

"Er hat sich bei uns in den vergangenen sechseinhalb Jahren zu einem Weltklassespieler entwickelt. Mit seinem Tor im Champions League-Finale 2020 hat er bereits Geschichte geschrieben und jetzt die große Chance, eine Ära zu prägen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Zweimal Meister in Italien und Frankreich, Seriensieger beim FCB

Mit Juventus Turin wurde Coman zweimal italienischer Meister und einmal Pokalsieger. Bei Paris St. Germain heimste er ebenfalls zwei Meistertitel und einen Ligapokalsieg ein. Am längsten ist aber seiner Erfolgsliste mit dem FC Bayern München: sechs Mal stemmte er die Meisterschale in den Himmel, dazu kamen bisher drei Pokalsiege - und eben jener von ihm gesicherte Königsklassensieg. In der französischen A-Nationalmannschaft spielte er 36 Partien, im Jahr 2016 wurde er Vize-Europameister.

Herz-OP, Faserriss und Corona-Infektion

Der 25-jährige französische Nationalspieler wurde in der Vergangenheit immer wieder krankheitsbedingt zurückgeworfen. Am Beginn dieser Saison fiel er rund einen Monat lang wegen einer Herzmuskelentzündung aus, wegen der er auch operiert werden musste. Kurz nachdem ihn ein Faserriss außer Gefecht gesetzt hatte, fing er sich gemeinsam mit zahlreichen Mannschaftskollegen auch noch eine Coronainfektion ein. Momentan absolviert der Coman ein Aufbautraining. Sein Comebacktermin steht noch nicht fest. Dafür wurde jetzt aber der Vertrag verlängert.

Wenn er am Ball ist, haben unsere Fans Spaß. Für solche Spieler kommen die Zuschauer ins Stadion. - Oliver Kahn

Gnabry, Neuer, Müller und Lewandowski auf der Agenda

Für die Bayern-Verantwortlichen sind damit noch lange nicht alle Vertrags-Baustellen geklärt. Besonders die Verträge von Serge Gnabry und der Kapitäne Thomas Müller, Robert Lewandowski und Manuel Neuer, die allesamt 2023 auslaufen, sind von hoher Priorität. Bei Niklas Süle und Corentin Tolisso (2022) wird die Zeit für eine Vertragsverlängerung immer knapper. Kostenfreie Abgänge im Sommer werden immer wahrscheinlicher.