FC Bayern München: Champions-League-Generalprobe misslungen

Der Bayerntrainer beklagte beim 1:1 in Berlin die schwache Chancenverwertung. Er erklärte: "In der ersten Halbzeit hatten wir zwei riesige Chancen, in der zweiten Halbzeit hatten wir zwei Top-Situationen, die wir nicht ideal ausspielen." Auch Thomas Müller wies darauf hin: "Im letzten Pass hatten wir zu oft eine kleine Unsauberkeit drin." Und Marcel Sabitzer sagte: "Die paar Momente, die wir hatten, haben wir unsauber ausgespielt." Immerhin hatten die Münchner aber laut Nagelsmann "nicht so einen Chancenwucher betrieben wie gegen Mönchengladbach", milderte der Trainer ab.

Nagelsmann beklagt das "Energielevel"

Für den Nagelsmann ist klar: "Das Energielevel war leider nicht auf dem Niveau wie zuletzt". Ins gleiche Horn stieß Sabitzer: "Wir sind nicht zufrieden, wir haben nicht zu 100 Prozent das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben." Große Verunsicherung kam beim Coach aber nicht auf. Er sagte einfach: "Das kommt vor". Und hofft auf Besserung für den Champions-League-Einsatz.