FC Bayern München bestätigt Roca-Transfer

Verpflichtung nach dem zweiten Anlauf

Bereits im vergangenen Jahr waren die Münchner an Roca interessiert gewesen. Der Transfer für eine festgeschriebene Ablöse von 40 Millionen Euro kam jedoch nicht zustande. Angeblich zahlen die Bayern nun etwa neun Millionen Euro. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung", ließ der U21-Europameister von 2019 ausrichten. Roca kam für Absteiger Espanyol Barcelona in 121 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore.

Nur Choupo-Moting-Wechsel noch nicht bestätigt

Roca ist nach Königstransfer Leroy Sané, Torwart Alexander Nübel und Abwehrspieler Tanguy Nianzou (18) der vierte bestätigte Neuzugang der Mannschaft von Trainer Hansi Flick. Nach Medieninformationen soll auch die Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting fix sein.