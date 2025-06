FC Bayern bei der Klub-WM: Zeitplan, Gegner, Preisgeld

Am 15. Juni (MEZ) startet in den USA ein gänzlich neues Turnier, das, nach den Plänen von Veranstalter FIFA, den Fußball revolutionieren soll. Alle vier Jahre werden künftig Fußballvereine aus aller Welt zusammenkommen und die Klub-WM ausspielen.

Den Auftakt macht Lionel Messi mit Inter Miami im Hard Rock Stadium in Florida gegen den Tabellenführer der ägyptischen Premier League Championship Al Ahly. Insgesamt 32 Mannschaften kämpfen um den Titel - und um ein extrem hohes Preisgeld.

Wer spielt bei der Klub-WM?

32 Mannschaften aus aller Welt treten bei der Klub-WM an. Der europäische Fußballverband stellt die meisten Teilnehmer. Insgesamt zwölf Mannschaften aus Europa treten an. Diese setzen sich aus den vier Siegern der vergangenen Champions-League-Turniere sowie den Bestplatzierten aus dem UEFA-Ranking zusammen. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern, Inter Mailand, Juventus Turin, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Benfica Lissabon und der FC Red Bull Salzburg gehen an den Start.

Südamerika stellt sechs Teilnehmer, darunter SE Palmeiras Sao Paulo, Flamengo Rio de Janeiro sowie die Boca Juniors aus Argentinien. Asien, der afrikanische Verband und der CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) erhalten jeweils vier Startplätze, Ozeanien ist mit einer Mannschaft vertreten.

In welchem Modus findet die Klub-WM statt?

Die 32 Teams werden in acht Vierergruppen aufgeteilt. Die Mannschaften jeder Gruppe spielen je einmal gegeneinander. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. Ab dem Achtelfinale finden die Partien im K.o.-System statt. Das Finale wird dann am 13. Juli im MetLife Stadium in New Jersey ausgetragen.

Das Achtelfinale beginnt am 28. Juni. Die ersten Viertelfinalpartien werden am 4. Juli gespielt. Die Halbfinal-Partien sind auf den 8. und 9. Juli gelegt. Die Halbfinalpartien und das Finale finden jeweils um 21 Uhr MEZ statt.

Wer sind die Gegner des FC Bayern bei der Klub-WM?

In der Gruppe C trifft der FC Bayern am 15. Juni um 18 Uhr (MEZ) auf den australischen Auckland City FC. Die weiteren Gruppengegner sind Boca Juniors aus Buenos Aires (21. Juni, 3 Uhr MEZ) und Benfica Lissabon (24. Juni, 21 Uhr MEZ).

Auckland City FC hat nur wenig bekannte Namen in seinem Kader. Mit 5,2 Millionen Mannschaftswert (Quelle: transfermarkt.de) sind die Australier krasse Außenseiter in dem Turnier. Bekannte Namen gibt es im Team eigentlich keine.

Das sieht bei den Boca Juniors anders aus. Kapitän Edison Cavani ist sicherlich die schillerndste Persönlichkeit im Kader der Argentinier. Auch Marcos Rojo (Manchester United) und Ander Herrera (Athletic Bilbao) haben lange in Europa gespielt, ebenso wie Torhüter Sergio Romero, der aber derzeit verletzt ist. Mit Milton Merentiel hat Boca einen gefährlichen Stürmer im Kader. Carlos Palacios und Exequiel Zeballos komplettieren die Offensive.

Benfica ist sicherlich auf dem Papier der stärkste Gegner des FC Bayern. In der Gruppenphase der Champions League gewannen die Münchner im November mit 1:0. Altstars wie Ángel Di María und Nicolas Otamendi haben noch immer eine wichtige Rolle im Team. Die Innenverteidigung mit Tomás Araújo und António Silva ist das Prunkstück der Mannschaft. Doch auch der Angriff mit Álvaro Carreras und Torjäger Vangelis Pavlidis (7 Tore in der Champions League, 19 Tore in der Liga) ist beachtlich.

Auf wen könnte der FC Bayern im weiteren Turnierverlauf treffen?

Bei einem Weiterkommen bekommt es der FC Bayern mit der Gruppe D zu tun (Flamengo Rio De Janeiro, FC Chelsea, Espérance Tunis, Los Angeles FC). Der Gruppenerste trifft auf den Gruppenzweiten und umgekehrt.

Wie hoch ist das Preisgeld der Klub-WM?

Das Preisgeld ist extrem hoch: Eine Milliarde US-Dollar (926 Millionen Euro) wird die FIFA für das Turnier ausschütten. Doch es gibt eine sehr ungleiche Verteilung der Gelder. 486 Millionen Euro sind für das Startgeld vorgesehen - je nach Herkunft und Popularität gibt es mehr oder weniger Geld.

Europäische Vereine erhalten etwa zwölf bis 34 Millionen Euro allein für die Teilnahme. Starter aus Südamerika 14 Millionen Euro. Vereine aus Asien, Afrika und CONCAF-Mitglieder erhalten acht Millionen, Ozeanien nur drei Millionen Euro. Der FC Bayern bekommt laut Jan-Christian Dreesen 27,8 Millionen Euro Startgeld.

Ein Sieg in der Gruppenphase bringt ca. 1,8 Millionen Euro, ein Unentschieden 912.000 Euro. Ein Einzug ins Achtelfinale spült 6,8 Millionen Euro in die Vereinskasse, ein Einzug ins Viertelfinale zwölf Millionen Euro. Halbfinal-Teilnehmer bekommen 19 Millionen Euro, Finalisten 27 Millionen Euro und der Sieger kann sich über 36 Millionen Euro Boni freuen. Maximal kann ein Verein also mehr als 110 Millionen Euro bei der Klub-WM verdienen.