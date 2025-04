Ausfälle beim FC Bayern: Pavlovic schon gegen den BVB zurück?

Die Gerüchte unter der Woche, dass Aleksandar Pavlovic schon am Samstag gegen Borussia Dortmund wieder fit sein wird, dämpfte FC Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund erst einmal: "Pavlo (Pavlovic) und King (Kingsley Coman), das werden wir heute sehen, sie sind heute im Training dabei und da schauen wir mal."

Pavlovic zurück im Mannschaftstraining, kein Druck auf Neuer

Trotzdem ist absehbar, dass die Liste der ausfallenden Spieler beim FC Bayern München erstmals seit langem wieder kürzer statt länger wird. Pavlovic war Mitte März an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt, nun ist der 20-Jährige zurück im Mannschaftstraining und arbeitet an seinem Comeback.

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Inter Mailand in der Champions League musste Cheftrainer Vincent Kompany auf sieben Spieler verzichten. Zwar gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer im Rückspiel, die Verantwortlichen mahnen aber nach dem Muskelfaserriss in der rechten Wade zur Geduld: "Wir werden den Druck auf Manuel Neuer nicht erhöhen, er ist sehr erfahren", so Kompany.

Blitz-Genesung von Upamecano?

Neben Coman ist auch Verteidiger Dayot Upamecano zurück im individuellen Training. Seine Geschwindigkeit und Zweikampfstärke wären im Rückspiel gegen Inter Mailand Gold wert. Doch auch ohne den 26-Jährigen ist Kompany zuversichtlich für das Viertelfinal-Rückspiel: "Der Glaube ist immer noch da, dass wir trotz der Ausfälle in Mailand gewinnen können. Trotz der Rückschläge ist die Mannschaft immer in der Lage, gut zu sein und die Spiele zu gewinnen."

Spekulationen um Wirtz

Alphonso Davies wird nach seinem Kreuzbandriss noch Monate ausfallen, die Heilung des Muskelbündelrisses von Jamal Musiala wird Wochen dauern. Während der 22-Jährige an seinem Comeback arbeitet, kochen die Gerüchte über eine mögliche FC-Bayern-Verpflichtung von Musialas kongenialem Partner in der Nationalmannschaft wieder auf. Sportdirektor Christoph Freund wollte vor dem Spiel gegen den BVB nicht lange über Florian Wirtz reden: "Da wurde viel spekuliert."

Kompany zu Sané: "Hat uns viel geholfen."

Leroy Sané soll ein neuer Vertrag angeboten worden sein. Für Kompany ist der Stürmer eine wichtige Stütze: "Er ist einer von den Spielern, der uns viel geholfen hat und wichtige Tore gemacht hat. Ich sage nichts zur Aufstellung, aber Leroy hat seine Rolle gut gespielt." Auch wenn der Cheftrainer nur Andeutungen zur Aufstellung machte, wird sich die Startelf auch gegen Borussia Dortmund personalbedingt immer noch von selbst aufstellen, aber Hoffnung für Pavlovic besteht.