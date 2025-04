Hummels-Rekord eingestellt: 29. Bundesliga-Klassiker für Müller

Insgesamt war es bereits das 45. Duell für Müller mit dem BVB in allen Wettbewerben, er gewann davon bislang 26 bei vier Remis und 14 Niederlagen. Hummels (36), der für beide Klubs spielte, bestritt den Kracher insgesamt 40-mal. Er gewann 15 Duelle bei vier Unentschieden und 21 Pleiten.

Niko Kovac: "Müller kann das Publikum "anzünden"

"Weil Thomas immer was bringt", begründete Bayern-Trainer Vincent Kompany vor der Partie seinen Entschluss, Müller von Beginn an zu bringen: "Er ist eine Legende. Ich sehe in seiner Rolle eine Möglichkeit, der Mannschaft zu helfen. Es geht immer um die Mannschaft."

BVB-Coach Niko Kovac, der Müller einst beim FC Bayern trainiert hatte, meinte: "Ich freue mich immer, wenn die besten Spieler spielen. Das macht die Sache für uns nicht leichter, er kann das Publikum anzünden."