FC Bayern: Müllers schöne Tor-Grüße an Löw

Bayern-Retter Thomas Müller präsentierte sich nach seinen zwei schönen Tor-Grüßen an Joachim Löw beim 3:3-Spektakel gegen bärenstarke Leipziger als cleverer Selbstvermarkter. Der ausgemusterte Ex-Weltmeister ließ mal wieder große Taten für ein DFB-Comeback sprechen, biederte sich beim Bundestrainer aber nicht an, sondern warb sogar für diesen. Alle Deutschen müssten alles dafür tun, "dass wir wieder Schwung reinbringen in die Bude", sagte Müller zur Fußball-Nationalmannschaft und beendete den Satz mit den Worten: "Mit Joachim Löw bringen wir auch wieder Schwung rein!"

"Radio Müller" war wieder auf dem Platz

Wie man als Champion und Anführer Schwung in ein zum Ende des Triple-Jahres körperlich und auch mental ausgelaugtes Münchner Starensemble bringt, demonstrierte Müller in einem "wilden Spiel", wie Hansi Flick den mitreißenden Schlagabtausch des wankenden Serienmeisters gegen einen Herausforderer einordnete, der das Etikett Bayern-Jäger vollauf verdient. Müller trieb pausenlos verbal an, wie beim lautstarken "Schieß"-Befehl an Youngster Jamal Musial beim 1:1. Er riss seine Kollegen mit und bewahrte wankende Bayern gerade mit seinem zweiten Tor zum Endstand vor dem Sturz von Platz eins.

"Ich versuche, in der Mannschaft, in der ich auf dem Platz stehe, zu helfen. Das klappt ganz gut", bemerkte Müller zum Thema Nationalelf, das für ihn in der aktuellen Saisonphase "ganz weit weg" sei. Listig fügte der 100-malige Nationalspieler hinzu: "Ich bleibe dran, den Rest schauen wir mal ..." Flick lobte seinen Leader, aber er blieb bei der Causa Müller der loyale Löw-Helfer aus gemeinsamen DFB-Zeiten. "Der Jogi weiß schon, was er macht", sagte der einstige Assistent.