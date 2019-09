FC Bayern: Müller macht "Randale" - aber nur auf dem Platz

Der Ex-Weltmeister hat seine Ersatzspielerolle beim Heimsieg des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 mit professioneller Souveränität kommentiert. "Wir haben einen großen Kader und auch sehr viel Qualität im Kader. Es wird im Laufe der Saison ganz viele verschiedene Aufstellungen geben. Dementsprechend gilt es da für einen Spieler, nicht so sehr viel da hinein zu interpretieren", sagte der 30-Jährige nach dem 6:1.

Der Ur-Bayer ist schon viel zu lange im Fußball-Geschäft, um schon gleich zu Beginn der Saison schlechte Stimmung zu verbreiten. Auch sein neuer Konkurrent Philippe Coutinho ließ sich nicht auf das nahe liegende Konflikt-Spielchen Müller kontra Coutinho ein. "Nein, nein", wiegelte der Brasilianer nach seinem Startelfdebüt ab, einen Wettkampf mit Publikumsliebling Müller sehe er nicht. Im Gegenteil: "Er ist großartig, er ist ein großer Spieler und ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihm in einem Team spielen und von ihm viel lernen kann", sagte der Brasilianer.

"Man hat es gesehen: Er kam rein und hat den Unterschied gemacht." Philippe Coutinho

"Thomas macht Randale, macht Wind"

Müller wurde nach 67 Minuten für Coutinho eingewechselt, der seinen Platz in der Startelf eingenommen hatte. Er bereitete dann noch zwei Tore vor. "Das ist ja das, was wir uns wünschen, dass wir Qualität von außen nachlegen können, um dem Spiel auch Impulse zu geben", sagte der 30-Jährige. Trainer Niko Kovac lobte Müller für seinen gelungenen Joker-Einsatz: "So ist der Thomas, er kommt rein und macht Randale, macht Wind."