FC Bayern müht sich zum glanzlosen Sieg

Für den FC Bayern war der SV Rödinghausen nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum angestrebten Pokalsieg, für die Kicker vom West-Regionalligisten war es laut Trainer Enrico Maaßen "das Spiel des Lebens". Die Gäste aus München begannen souverän und ließen ihrem Gegner lange keine Chance. Dennoch verpasste der Favorit eine schnelle Vorentscheidung und ließ die SV-Kicker, die eine starke zweite Hälfte ablieferten, lange auf die Sensation hoffen.

Obwohl es in Osnabrück in Strömen regnete, herrschte im Stadion an der Bremer Brücke ausgelassene Stimmung - aber nur bis zur 8. Minute, als Sandro Wagner nach Vorlage von Renato Sanches das 1:0 erzielte. Nur fünf Minuten später erhöhte Thomas Müller vor 16.000 Zuschauern via Elfmeter auf 2:0. Schiedsrichter Timo Gerach hatte zuvor ein Foul von Rödinghausens Fabian Kunze an Sanches gesehen.

Sanches donnert Elfer an die Latte

In der 23. Minute hätten die Gäste aus München bereits für das 3:0 sorgen können: SV-Abwehrspieler Azur Velagic brachte Leon Goretzka im Sechzehner zu Fall, Sanches traf vom Strafpunkt aus nur die Latte. Glück für den Außenseiter, der anschließend sogar selbst Offensivaktionen setzte und nach der Pause sogar für die Riesenüberraschung sorgte.