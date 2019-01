FC Bayern möchte Chelsea-Profi Hudson-Odoi "unbedingt"

Die Shopping-Tour und Verjüngungskur des deutschen Rekordmeisters ist mit dem Winter-Neuzugang Alphonso Davies und der bestätigten Verpflichtung des französischen Weltmeisters Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart noch lange nicht abgeschlossen. Neben dem kanadischen Talent und dem französischen Weltmeister möchten die Bayern auch "unbedingt" den jungen Stürmer Callum Hudson-Odoi in ihrem Kader präsentieren. Der 18-Jährige hat beim FC Chelsea noch einen Vertrag bis 2020 und gilt laut Salihamidzic als äußerst "dribbelstark, schnell und mit gutem Zug zum Tor".

Die Bayern stehen in hartem Wechselpoker mit dem Premier-League-Klub und haben dabei namhafte Konkurrenz wie Juventus Turin oder RB Leipzig. Bislang soll Chelsea Angebote über umgerechnet 15, 22 und 33,5 Millionen Euro ausgeschlagen und die Münchner deshalb nochmal auf 39 Millionen Euro erhöht haben. Damit wäre der Teenager fast genau so teuer wie die bisherigen Münchner Rekordeinkäufe Corentin Tolisso (2017/41,5 Millionen Euro) und Javi Martínez (2012/40).

Premier-League-Debüt vor knapp einem Jahr

Hudson-Odoi kam 2007 in die Jugend der "Blues" in seiner Heimatstadt London und spielt dort seit elf Jahren. 2017 wurde er in die erste Mannschaft aufgenommen. Sein Debüt im Profifußball beging er am 31. Januar 2018 in der Premier League – bei der 0:3-Heimniederlage des FC Chelsea gegen den AFC Bournemouth.