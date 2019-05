FC-Bayern-Mitarbeiter verabschieden Robben, Ribéry und Rafinha

Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha sind nach ihrem letztem Training an der Säbener Straße von Mitarbeitern des FC Bayern verabschiedet worden. Bevor sich die drei mit dem Team zum Flughafen und dann in Richtung Berlin zum DFB-Pokalfinale aufmachten, wurden sie an der Geschäftsstelle von Dutzenden Angestellten des Fußball-Rekordmeisters in einem Spalier gefeiert.

Vereinspräsident Uli Hoeneß umarmte die drei Routiniers, die am Samstag (20.00 Uhr) im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig zum Gewinn des Doubles beitragen können. Robben (35), Ribéry (36) und Rafinha (33) haben beim deutschen Meister keine neuen Verträge mehr bekommen und verlassen München. Ob und wo sie in der neuen Saison Fußball spielen, ist noch unklar.