FC Bayern: Mit neuer Frische zu neuen Titeln

Der FC Bayern München hat die kurze Weihnachtspause genutzt, um einfach einmal durchzuschnaufen. "Die Pause hat ihnen gut getan", sagt Trainer Hansi Flick über seine Kicker, die 2020 ein Mammutprogramm absolvieren mussten.

Weniger wird es auch 2021 nicht - wollen die Bayern wieder in Bundesliga, Pokal und Champions League solange wie möglich dabei sein. Alle 3,8 Tage steht dann ein Spiel auf dem Programm.

Belastungssteuerung vs. Taktiktraining

Flick und sein Trainerstab sind also auch im neuen Jahr vor allem in Sachen Belastungssteuerung gefordert. "Natürlich wünscht man sich als Trainer die eine oder andere Einheit mehr", sagt Flick, der "die Mannschaft trotzdem auch mit taktischen Inhalten versorgen" will.

Doch angesichts einer neuen "Frische", die er bei seinen Kickern nach der Weihnachtspause festgestellt hat, geht Flick die kommenden Aufgaben entspannt an.

Die teilweise schwachen Auftritt gegen Ende 2020? Vergessen. Dass sie Bayern 2021 wieder an ihre Galaform aus dem Triple-Jahr anknüpfen können? Für Flick selbstverständlich.

"Es geht darum, wie wir das Spiel annehmen", sagt Flick vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 18.00 Uhr). Was er damit meint, ist gleichzeitig die Vorgabe für die kommenden Wochen: Spielen die Bayern "100 Prozent", müssen sie keinen Gegner fürchten - egal, ob in der Bundesliga, im Pokal oder in der Champions League.

Gegen Mainz ohne Coman

Einziger Wermutstropfen zu Jahresbeginn: Der zuletzt herausragende Kingsley Coman wird dem Rekordmeister gegen Mainz noch verletzt fehlen. Flick rechnet jedoch mit der Rückkehr des Franzosen spätestens am kommenden Freitag in Mönchengladbach.