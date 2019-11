FC Bayern mit neuem Rekordumsatz und Rekordgewinn

Finanzchef Dreesen: "Weiterhin in Europa konkurrenzfähig"

"Der FC Bayern steht damit auf einem sehr stabilen Fundament, welches uns in einem zunehmend schwierigem Transferumfeld erlaubt, die notwendigen Investitionen in den Lizenzspielerkader zu tätigen", wird Jan-Christian Dreesen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und in der AG für die Finanzen zuständig, in einer Presseerklärung des Vereins zitiert.

"Nicht die Maximierung des Gewinns, sondern die Maximierung des sportlichen Erfolgs ist unser oberstes Ziel." FC-Bayern-Finanzchef Jan-Christian Dreesen

Dreesen blickt direkt auf die Auswirkungen im internationalen Konkurrenzkampf: "Im Wettbewerb um die Spitzentalente glauben wir aufgrund unserer gestiegenen Finanzkraft in der europäischen Top-Elite des Profifußballes weiterhin konkurrenzfähig zu sein und werden auch künftig all unsere wirtschaftlichen Anstrengungen auf dieses Ziel lenken."