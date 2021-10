FC Bayern: Mit Hernández gegen Leverkusen

Der Blick war ernst, als Julian Nagelsmann die Frage entgegenflatterte, wie er denn die aktuelle Situation seines Spielers Lucas Hernández erlebt hat. Der Franzose muss sich am kommenden Dienstag in Madrid vor Gericht verantworten, weil er gegen ein Kontaktverbot verstoßen hat. Es droht sogar eine Gefängnisstrafe.

Nagelsmann: Hernández "ganz normal"

"Ich habe ihn ganz normal erlebt, keine negativen Auswirkungen wahrgenommen", antwortete Nagelsmann aber auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel in Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker im Livecenter von BR24 Sport). "Wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich ihn nicht gefragt, ob irgendwas ist", versicherte der Coach.

Beim FC Bayern ist man nach turbulenten Tagen, an denen sich bisher nur Präsident Herbert Hainer kurz zur Causa Hernández geäußert hatte, um Normalität bemüht.

Hernández soll in Leverkusen und Lissabon spielen

So unterstrich auch Nagelsmann: "Er ist in meinen Planungen für beide Spiele dabei. Wenn er gesund ist, wird er beide Spiele ganz normal machen."

Heißt konkret: Hernández soll nicht nur im Bundesliga-Spitzenspiel in Leverkusen auflaufen. Sondern auch am kommenden Mittwoch in der Champions League bei Benfica Lissabon, nur einen Tag nach dem Gerichtstermin in Madrid.