FC Bayern: Mit Hernández fällt der nächste Abwehrspieler aus

Hernández hat sich beim 3:2-Auswärtserfolg in der Champions League bei Olympiakos Piräus eine Teilruptur des Innenbandes am rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung um Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Für den FC Bayern ist es der nächste Ausfall in der Defensive: Am letzten Spieltag beim 2:2 gegen den FC Augsburg zog sich Niklas Süle einen Kreuzbandriss zu und fällt sehr lange aus.

Hernández kam in dieser Saison von Atletico Madrid für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro zum FC Bayern. Der Deal war nicht ohne Risiko: Bei der sportmedizinischen Untersuchung damals wurde eine Schädigung des Innenbandes im rechten Knie festgestellt, der französische Weltmeister unterzog sich einer Operation und wurde noch rechtzeitig zu Saisonbeginn fit.

Entwarnung bei Martinez

Entwarnung hingegen gibt es bei Javi Martínez und Serge Gnabry. Der Spanier Martínez war zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden, erlitt aber zum Glück lediglich eine neurogene Muskelverhärtung. Gnabry bekam einen Schlag aufs Knie. Beide werden in den kommenden Tagen dosiert trainieren.